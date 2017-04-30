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Spor

'Torinolu Şaban' açıklamasıyla gündeme gelen Kadir Çetinçalı'nın DHA'daki işine son verildi

Dursun Özbek, Çetinçalı'nın kongre üyeliğinin sonlandırıldığını açıklamıştı

30 Nisan 2017 17:02

Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür’ün ‘FETÖ’ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kulüpten ihracına, "İktidarın yanılma hakkı var da Torinolu Şaban’ımızın niye olmasın?" ifadesiyle karşı çıkan Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Kadir Çetinçalı'nın işine son verildi. Ajans, Çetinçalı'nın işten çıkarılma gerekçesine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. 

Geçtiğimiz hafta da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Çetinçalı’nın kongre üyeliğinin sonlandırıldığını açıklamıştı. 

Çetinçalı, Mali genel kurulda ihraçlarla ilgili oylama öncesi yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullanmıştı:

“15 yıldır bu ülkeyi yönetenler, her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Onların yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şaban’ımızın niye olmasın? Bu tarihi lekeye izin vermeyelim”

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Kadir ÇetinçalıGalatasarayDursun Özbek

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