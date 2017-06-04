Torino'da bomba paniği

Cardiff'te oynanan Juventus ile Real Madrid takımları arasındaki Avrupa Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasını Torino'da takip eden taraftarlar arasında bomba paniği yaşandı. Panik ve izdiham sırasında en az bin kişinin yaralandığı açıklandı. İtalyan medyası ağır yaralı sayısının sekiz olduğunu ve aralarında bir de çocuğun bulunduğunu bildirdi. San Carlo meydanındaki dev ekrandan Real Madrid'in 4:1 kazanarak Şampiyonlar Ligi tarihine unvanını koruyan ilk takım olarak geçtiği final karşılaşmasındaki paniğe büyük bir gürültü neden oldu.

Taraftarların korkuyla kaçışmasına meydana atılan bir meşalenin patlamasının ya da bir güvenlik barikatının devrilmesinden çıkan sesin neden olduğu tahmin ediliyor. Real Madrid'in üçüncü golünden sonra başlayan paniğe bir seyircinin şaka amacıyla 'bomba' diye bağırmasının yol açtığı da iddia edildi. Karşılaşmayı izlemek için San Carlo meydanını 30 bin İtalyan Juventus taraftarı doldurmuştu.

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DW, sid, dpa/AG, EC