T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tori Spelling üçüncü kez anne oldu NEW YORK (A.A)

12 Ekim 2011 04:51

-Tori Spelling üçüncü kez anne oldu NEW YORK (A.A) - 12.10.2011 - Amerikalı aktris Tori Spelling, üçüncü kez anne oldu.  Türkiye'de "Evimiz Hollywood'da" dizisiyle tanınan Spelling, dün Los Angeles'ta bir kız bebek dünyaya getirdi ve bebeğe Hattie Margaret McDermott adı verildi.   Oyuncunun aktör Dean McDermot ile evliliğinden Liam Aaron adında 4 yaşında bir oğlu ve Stella adında 3 yaşında bir kızı var.  2006 yılından bu yana evli olan çift, "Tori and Dean's Home Sweet Hollywood" adlı realite dizisinde oynuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24