-Tori Spelling üçüncü kez anne oldu NEW YORK (A.A) - 12.10.2011 - Amerikalı aktris Tori Spelling, üçüncü kez anne oldu. Türkiye'de "Evimiz Hollywood'da" dizisiyle tanınan Spelling, dün Los Angeles'ta bir kız bebek dünyaya getirdi ve bebeğe Hattie Margaret McDermott adı verildi. Oyuncunun aktör Dean McDermot ile evliliğinden Liam Aaron adında 4 yaşında bir oğlu ve Stella adında 3 yaşında bir kızı var. 2006 yılından bu yana evli olan çift, "Tori and Dean's Home Sweet Hollywood" adlı realite dizisinde oynuyor.