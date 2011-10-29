Törende Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tokalaşmadı, Bahçeli ile Demirtaş katılmadı

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, Cumhuriyetin 88. Yıldönümü dolayısıyla Meclis'te kutlamaları kabul etti. Törende Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tokalaşmadı. MHP Lideri Bahçeli ve BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş törene katılmadı.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyetin 88. yıldönümü dolayısıyla TBMM'de kutlamaları kabul etti. Anıtkabir'deki törenin ardından Meclise gelen Gül'ü, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, askeri törenle karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Gül, tebrikleri kabul etmek üzere Tören Salonuna geçti. Gül, kutlamaları kabul ettiği salonda, bir süre TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile sohbet etti.



Törene ilk gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salonda Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile tokalaşırken, karşısında bulunan Bakanlar Kurulu üyelerini başıyla selamladı, Erdoğan ile tokalaşmadı.



Başbakan Erdoğan, Gül'ün kutlamaları kabul etmesini beklerken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile ayaküstü sohbet etti.



Salona en son Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları geldi. Bakanlar, kuvvet komutanlarıyla ele sıkışarak kısa süre sohbet etti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş törene katılmadı. MHP'yi Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır ile Oktay Vural, BDP'yi ise Grup Başkanvekili Hasip Kaplan temsil etti.





Gül’ü kutlamayı unuttular



Meclis’te Cumhuriyet’in 88. yılı nedeniyle düzenlenen törenlerde ilginç anlar yaşandı. Vietnam ve Hırvatistan büyükelçilerinin, Cumhurbaşkanı Gül’ü kutlamadan geçmesi gülüşmelere yol açtı.



Anıtkabir'deki törenin ardından Meclis’e gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, askeri törenle karşıladı.



Cumhurbaşkanı Gül, aralarında ABD ve İsrail maslahatgüzarlarının da bulunduğu yabancı misyon şeflerinin kutlamalarını kabul etti.



Vietnam ve Hırvatistan büyükelçilerinin Gül'ü kutlamayı unutarak önünden geçmesi, salonda gülüşmelere neden oldu.



Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Gül'ün uyarısı üzerine, durumu fark ederek kendisine tebriklerini sundu.



Öte yandan, eski Milletvekili Mustafa Karadağ, yabancı misyon şeflerinin tebriklerini sunduğu sırada araya girerek Cumhurbaşkanı Gül'ü kutladı.



