Tören alanına dalan panzerden 5 çocuğu kurtardı

T24 - Tunceli'de Hozat Öğremenevi'nin önünde güvenlik amaçlı bekletilen polis panzeri, freninin boşalması sonucu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapıldığı Cumhuriyet Caddesi'nde töreni alanına girdi. Tunceli'nin Hozat İlçe Belediye Başkanı Cevdet Konak, polis panzerinin tören alanına girmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru Mehmet Göktürk'ün, 1'i kendi çocuğu olmak üzere 5 çocuğu kurtardıktan sonra, eşini de kurtarmaya çalışırken panzerin altına kaldığını söyledi.





Polis panzeri, kutlamalara katılan Songül Göktürk ile polis memuru olan eşi Mehmet Göktürk'e, ardından tören alanının çevre duvarına çarparak durabildi.





Kazada, panzerin altında kalan Songül Göktürk öldü, polis memuru olan eşi Mehmet Göktürk ise ağır yaralandı.





Yaralı polis memuru Göktürk, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastenesi'ne kaldırıldı.







'5 çocuğu kurtardı, eşini kurtarmaya çalışırken paznerin altında kaldı'







Konak, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinliklerin sona erdiği sırada, Hozat Öğretmenevi önünde güvenlik amaçlı bekletilen panzerin freninin boşalması sonucu tören alanına girdiğini belirtti.





Bu sırada, olayı fark eden polis memuru Mehmet Göktürk'ün panzerin önünde bulunan 1'i kendi çocuğu olmak üzere 5 çocuğu son anda kurtardığını belirten Konak, ''Polis memurumuz 5 çocuğu kurtardıktan sonra, eşini de kurtarmaya çalışırken ikisi birlikte panzerin altında kaldı. Songül Göktürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memurumuz Mehmet Göktürk'ün de hayati tehlikeyi atlattığını öğrendik'' diye konuştu.





Konak, ilçede daha önce de polis panzerlerinden dolayı ölümlü kazaların meydana geldiğini belirterek, yetkililerin bu tür kazaların meydana gelmemesi için dikkatli önlemler almaları gerektiğini kaydetti.







Arka arkaya bayıldılar







Hatay'da Antakya Atatürk Stadı'ndaki törenler sırasında önce stat amiri Ahmet Serin fenalaştı.





Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan Serin, Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Serin'in ardından Milli Eğitim Müdürü Genç, daha sonra da Gençlik Spor İl Müdürü Ali Rıza Tütüncüoğlu baygınlık geçirdi.





Antakya Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İl Sağlık Müdürü Bayram Kerkez, Genç ve Tütüncüoğlu'na olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.





Daha sonra statta bulunan ambulansla hastaneye kaldırılan Genç ve Tütüncüoğlu'nun, sıcak havanın etkisiyle tansiyonlarının düştüğü ve bu nedenle fenalaştıkları belirtildi.