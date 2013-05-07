'En hızlı çekilme Şemdinli'den olur, karakol inşaatları süreci geciktirir'

HELİN ALP / Ankara

Hakkâri’nin Irak ve İran’a “sıfır noktası” diye bilinen Şemdinli'nin BDP’li Belediye Başkanı Sedat Töre yarın Türkiye sınırları dışına çıkmaya başlayacak PKK’nın silahlı unsurlarının en hızlı ve en kolay Şemdinli hattından, en zor Silopi hattından çıkabileceğini söyledi.

Sedat Töre, PKK’nın sınır dışına çekilmesi hakkında, “KCK, silahlı güçlerin Irak Kürdistanı'na (Kuzey Irak) çekileceğini açıkladı. Dolayısıyla Şemdinli ve Silopi sınır hattının geçiş hattı olarak nitelendirmek mümkün. Bu hat, Şemdinli, Yüksekova, Çukurca, Beytüşşebap, Uludere, Şırnak ve Silopi” dedi.

Töre, T24’e şunları söyledi:

‘8 Mayıs’tan önce küçük gruplar çıkmış olabilir’

“Şemdinli alanında kış boyunca zaten PKK’li gerillalar kalmıyor. Yakın olduğu için kış koşullarında genelde çekiliyorlar. Şemdinli’nin güneyinde PKK’nin Hakurk kampı var. Yürüme mesafesiyle yaklaşık 2 saatlik bir yol. Newroz’dan hemen sonra KCK’nın, Abdullah Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermesiyle birlikte küçük gruplar bu yolu takip etmiş olarak sınır dışına çıkmış olabilir. Biz 8 Mayıs öncesi PKK’nin sınır dışına çekildiği yönünde bilgi almadık. Ancak 8 Mayıs’tan önce bu nedenlerden dolayı çıkış yapılmış olabilir. Sınır dışına çekilme resmi olarak ve yarın itibari ile gerçekleşecektir.”

‘Şemdinli hattından çıkış kolay’

“PKK’nin sınır hattındaki her ilçe üzerinden çıkış yapma ihtimali var. 30 yıldır PKK’nin hareket kabiliyetine sahip olmasının bir nedeni de arazi yapısının buna elverişli olması. PKK’nin farklı güzergâhları var. Silopi, Uludere, Beytüşebbap, Çukurca ve Yüksekova merkezleri Şemdinli hattını oluşturuyor. Bu hattan çıkmak kolay. Kuş uçumu 250 kilometre, izdüşümsel olarak 500 kilometrelik sınırın tümü kapalı teller ya duvarla örülü değil. Bu sınır hattı giriş çıkışa müsait bir alan. Ancak bazı medya organlarında gelişen ve ulaşan köylerinin ismi geçti. Bu köyler, Şemdinli’nin köyleridir. Giriş ve çıkışa konumları gereği müsait değil. Buralarda daha önce herhangi bir çatışmada olmadı. Ayrıca buralarda askeri karakollar tabur düzeyinde.”

‘Silopi hattından çıkış 3 ayı bulur’

“Bölge çok engebeli bir arazi yapısına sahip. Irak Kürdistanı ile 300-400 kilometre boyunca derin vadiler var. Ormanlık ve sarp bir arazi yapısı mevcut. Bu hattın içinde Tunceli, Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Cudi ve Karadeniz var. Bu hat yaklaşık 500 kilometrelik bir yol. Bu 500 km’lik yol yürüyerek, gizlilik içerisinde geçilmek durumunda. Aynı zamanda vadiler içinde, engebeli bir yapıya sahip. Bu hat üzerinde çok sayıda karakol da bulunuyor. Normal bir insanın 10 saatte alacağı mesafe bu şartlarda 24 saati bulabilir. Bu nedenle sınır dışına çıkmanın ancak üç ay içinde tamamen gerçekleşebileceğini söylemek mümkün.

Şemdinli sınır hattında yeni 10 karakol yapılıyor. Bölge halkı olarak çekilmenin başlandığı bu dönemde yapılan bu karakolların ne anlama geldiğini anlamakta zorlanıyoruz. Çıkış noktalarında herhangi bir provokasyona meydan vermemek gerekiyor. Burada insanların temel kaygısı sürecin, bir provokasyon nedeniyle sabote edilmesi. Sınır dışına çekilmenin başlanacağı bu günlerde bu karakol yapımlarının durdurulması gerekiyor. Ayrıca örgütün çekilmesinin mümkün olduğu bölgelerin insansızlaştırılmalı. Son bir aydır Şemdinli'nin üzerinde insansız hava uçakları uçuyor. Bu uçaklar hareket eden her canlının teknik takip donanımına sahip. Geri çekilmeyi insansız hava uçakları ile teknik takip mümkün.”