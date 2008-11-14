Töre cinayetlerine acil müdahale grubu

Töre adı altında işlenen cinayetlerin önlenmesi için sivil toplum kuruluşları ciddi tedbirler almaya başladı.



Töre Cinayetlerini Önleme ve Kadın Potansiyelini Değerlendirme Derneği (TÖDER), Mardin’de bu tür cinayetlerin önlenmesi için ’Ani Müdahale Grubu’ oluşturdu. ’Ani Müdahale Grubu’nda o köyün kanaat önderi, öğretmeni ve imamı da yer alıyor.



Töre Cinayetlerini Önleme ve Kadın Potansiyelini Değerlendirme Derneği (TÖDER) Mardin’de töre cinayetlerinin önlenmesi amacıyla 20 köyde "Ani Müdahale Grubu" oluşturdu. Dernek başkanı Zeynep Alkış, ani müdahale gruplarında o köyün kanaat önderi, öğretmen, imam ve hemşiresinin yer aldığını söyledi. Gruplar sayesinde bu köylerde yaşanacak bir olumsuz olayın töre cinayetine dönüşmeden önlemeyi amaçladıklarını anlatan Alkış, şunları söyledi:



"Köylerde yaşanacak bir olumsuz olayda grup bizi bilgilendirecek ve taraflarla bağlantıya geçeceğiz. Bu şekilde töre cinayeti yaşanmadan olaya müdahale etme şansı olacak. Amacımız, yaşanacak olumsuz olayın ölümle sonuçlanmasını engellemektir. Ayrıca belirlenecek köylerde sosyolog üyelerimizin katılımı ile vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla toplantı yapacağız"

