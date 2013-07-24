Töre cinayeti hakkında sekiz yıl sonra soruşturma açıldı

Namus cinayeti soruşturması sekiz yıl sonra başlatıldı. Namus cinayeti kurbanı Hatun Sürücü'nün ölümünden sekiz yıl sonra Türk makamları, Sürücü'nün iki kardeşi hakkında soruşturma başlattı



Alman adlî makamları, Berlin Başsavcılığı'nın cinayete yardım ettikleri iddiasıyla hakkında arama kararı çıkartılan iki erkek kardeşin yakalanması için Hatun Sürücü cinayetiyle ilgili detaylı bir dosyanın Türkiye'ye gönderdildiği bildirildi.



Erzurumlu bir göçmen ailenin kızı olan Hatun Sürücü, 7 Şubat 2005'te Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otobüs durağında beklerken erkek kardeşi Ayhan Sürücü tarafından 23 yaşındayken öldürülmüştü.



Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre; Cinayeti tek başına işlediğini itiraf eden Ayhan Sürücü, suçun işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olması nedeniyle ceza indiriminden faydalanmış ve 13 Nisan 2006 tarihinde dokuz yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Cinayete yardım ettiği öne sürülen büyük kardeşler Mutlu ve Alpaslan Sürücü ise delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.



Ancak Federal Yüksek Mahkeme 2007 yılında beraat kararını bozarak Sürücü kardeşlerin yeniden yargılanmasını istedi.



İki kardeş Türkiye'de yaşamaya başladığı için Alman yargı organları davayı açamamış ve kardeşler hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılmıştı.