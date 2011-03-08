-TÖRE CİNAYETİ ZANLISI YAKALANDI MERSİN (A.A) - 08.03.2011 - Mersin'de töre cinayetine kurban gittiği öne sürülen genç kızı öldürdüğü iddiasıyla aranan ağabeyi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesinde bir menfezin altında boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüş halde bulunan Hatice F. (19) cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında, töre cinayetine kurban gittiği öne sürülen genç kızı öldürdüğü iddiasıyla aranan ağabeyi Mahsun F'yi yakaladı. Mahsun F, emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Mahsun Fırat, daha sonra sevk edildiği adliyede ilk sorgusunun ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı. Viranşehir sahilindeki bir menfezin altında 1 Martta bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş genç kıza ait ceset bulunmuştu. Yapılan araştırmada, cesedin 3 Şubatta Güneş Mahallesi'ndeki evinden ''bakkala gidiyorum'' diyerek ayrılan Hatice F'ye (19) ait olduğu belirlenmişti. Olayın ardından genç kızın babası Lütfi (48), annesi Sakine (47), ablası Semra F. (21) ile genç kızın, can güvenliği nedeniyle ismi gizli tutulan, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının yanı sıra aralarında diğer aile fertlerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan genç kızın annesi, babası, ablası ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.