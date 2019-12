Töre cinayeti yerine ‘töre intiharı’ geldi

İntihar eden kadın sayısı arttı

‘Her hafta bir töre cinayeti’

‘Hâkimler de cinsiyet eşitliği konusunda eğitilmeli’

Batman’da yaşayan 18 yaşındaki Elif adlı bir genç kızın hayatından yola çıkılan makalede, genç kızın yaşlı bir adamla görücü usulü evlenmeyi reddedip okumak istemesi yüzünden babasının kendisinden canına kıymasını istediği, Elif’in de bunun üzerine aylardır kaçak hayatı yaşadığı ifade edildi.Türkiye’de töre cinayetlerinin rekor bir düzeye ulaştığı belirtilen makalede, devlet verilerine göre her yıl 200’den fazla kişinin bu nedenle öldürüldüğüne dikkat çekildi.Türk Ceza Yasası’nda 2005 yılında yapılan düzenlemelerden sonra ise artık ‘töre intiharlarının’ baş gösterdiği belirtildi. Yasadaki düzenlemeyle beraber artık töre cinayeti işleyenlerin ömür boyu hapse mahkûm edilmesiyle, intihar eden kadın sayısında hızlı bir artış görüldüğü kaydedildi.Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker’in ifadelerine de yer verilen makalede, başsavcı bu intihar vakalarının çoğunun zorlamayla meydana geldiğini, kadınlara kendilerini öldürmek için ip, silah ya da fare zehiri kullanma seçenekleri sunulduğunu ifade etti.Dar giysiler giymenin ya da akrabalık bağı olmayan bir erkekle konuşmanın ailenin adını lekelediğine inanıldığını belirten gazete, bir kadının kaderinin aile meclisinde çizildiğini yazdı. Makalede, aile meclisinden zorla intihar ettirme kararı çıkmaması halinde, daha az ceza alacağı gerekçesiyle genellikle ailenin en küçüğünün kadını öldürmekle görevlendirildiği ifade edildi.Töre cinayetlerinin büyük bir kısmının Kürtlerin yaşadığı bölgelerde meydana geldiği belirtilirken, Kürtlerin bölgelerini terk etmeye başlamasıyla beraber bu suçun ülkenin diğer şehirlerine de sıçradığı ifade edildi. Makalede, son dönemde yayımlanan resmi bir rapora göre İstanbul’da her hafta bir töre cinayeti işlendiği de kaydedildi.Gazete, İstanbul Valiliği İnsan Hakları İl Masası Başkanı Avukat Vildan Yirmibeşoğlu’nun, “Töre cinayetleri her zaman özenle araştırılmıyor, çünkü bazı polis ve savcılar töre cinayetlerini işleyenlerle aynı kanıda oluyorlar. Bunların değişmesi için polis, savcı ve hatta hakimlerin bile cinsiyet eşitliği konusunda eğitilmesi gerekli” şeklindeki sözlerine yer verdi.