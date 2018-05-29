Torbalı'dan dünya üçüncüsü çıktı

TORBALI, (DHA)

Torbalı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü\'nde atletizmle tanışan ve kısa sürede önemli başarılara imza atarak milli takıma giren Ali Berk Erol, yüksek atlamada dünya üçüncülüğüne uzandı.

Fas\'ın Marakeş kentinde düzenlenen 2018 Liseler Dünya Şampiyonası\'nda piste çıkan Ali Berk, 2.05\'lik atlayışıyla Fransız ve Çinli sporcuların ardından en iyi üçüncü dereceye ulaştı. Bronz madalyanın sahibi olan Ali Berk, yeni hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. Macaristan\'da 5-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Ali, İstanbul\'da milli takım kampına dahil oldu.

Ali Berk Erol\'un başarısının bir tesadüf olmadığını dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, \"Torbalı Belediyesi\'nin sanat, spor ve kültürel alanda açmış olduğu kurslar, çocuk ve gençlerimizi adeta nakış nakış işliyor. İçlerinden yetenekli olanlar keşfedilip potansiyellerini değerlendirmeleri için kendilerine her türlü imkan sunuluyor. Neticede Ali Berk gibi dünya çapında başarılara imza atan pırıl pırıl simalar ortaya çıkıyor. Belediyemiz bünyesindeki kurslarımızdan çıkarak bu çapta başarılar elde eden gençlerimizle her zaman gurur duyuyoruz\" diye konuştu.

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