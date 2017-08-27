T24 LogoT24 Logo
Gündem

Torbalı'da zeytinlik alanda yangın

TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı İlçesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangında, yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü

27 Ağustos 2017 00:59

TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangında, yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.
Yazıbaşı Mahallesi\'ndeki zeytinlik alanda gündüz saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 amfibi uçak ile müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangında, yaklaşık 3 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü. 
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TORBALIDHATorbalıYazıbaşı MahallesiRüzgarınOrman Bölge MüdürlüğüKısaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24