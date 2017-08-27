Torbalı'da zeytinlik alanda yangın

TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangında, yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yazıbaşı Mahallesi\'ndeki zeytinlik alanda gündüz saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 amfibi uçak ile müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangında, yaklaşık 3 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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