Torbalı'da uyuşturucu operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 21 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 132 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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