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Torbalı'da minibüs devrildi: 11 yaralı

TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde pazardan dönen kadınları taşıyan minibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı

03 Aralık 2017 13:46

TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde pazardan dönen kadınları taşıyan minibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
Bayındır Belediyesi\'ne ait Ali Öksüzer\'in kullandığı, 35 E 7241 plakalı minibüs, dün saat 21.00 sıralarında, iddiaya göre, Torbalı\'nın Mermerciler Mevkii\'nde tali yoldan önüne çıkan bir araca çarpmamak için yönünü değiştirince devrildi. Kazada, minibüsü kullanan Öksüzer ile 9\'u kadın 10 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, Torbalı ve Gaziemir\'deki çeşitli hastanelerde ayakta tedavi edildi. Bayındır Doğal Ürünler Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınların  belediyenin sağladığı minibüsle Karabağlar ilçesi Hatay semtindeki pazara gittiği, kazanın Bayındır\'a dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Bayındır Belediye Başkanı CHP\'li Ufuk Sesli, yaralıları hastanede ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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