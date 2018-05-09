T24 LogoT24 Logo
Gündem

Torbalı Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ayder'de kalp krizinden öldü

Bayram Ali SARI/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),(DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na eşiyle birlikte tatile gelen İzmir’in Torbalı ilçesi Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş (53), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını y

09 Mayıs 2018 17:45

Bayram Ali SARI/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),(DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası\'na eşiyle birlikte tatile gelen İzmir’in Torbalı ilçesi Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş (53), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda eşiyle birlikte tatilini geçiren Torbalı Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş, sabah saatlerinde kaldığı odada fenalaştı. Durumu fark eden eşi, otel yetkililerinden yardım istedi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztaş için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztaş, kendisine ait sosyal medya hesabından ölmeden bir süre önce eşiyle birlikte gezdiği bölgede çekildiği anı fotoğraflarını da ‘Her şey çok güzel’ başlığıyla paylaşmıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bayram Ali SARIÇAMLIHEMŞİNRizeDHA RİZEninAyder YaylasıTorbalıOdası Başkan Yardımcısı AdnanAyder YaylasındaTorbalı Ticaret Odası Başkan Yardımcısı AdnanDurumuKalpSağlıkKaçkar Bölge Devlet HastanesineFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24