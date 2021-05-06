Torbalı seçiminde AKP'nin itirazı kabul edildi

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde AKP'nin itirazını kabul etti. Mahkeme seçime ait görüntü, fotoğraf ve tutanakları inceleyecek.

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde kazanan CHP'li Mithat Tekin oldu. AKP'nin adayı Özgür Erman Çağlar ise seçimde bazı meclis üyelerinin kimliklerini ve oy pusulalarını cep telefonuyla fotoğraflayıp ifşa ettiklerini ve gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini belirterek seçimle ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Çağlar'ın başvurusu İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme, Torbalı Belediye Başkanlığı'nın savunması ile seçime ait görüntü, fotoğraf, belge ve tutanakların 10 gün içinde mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.