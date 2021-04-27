Torbalı'nın yeni belediye başkanı CHP'li Mithat Tekin oldu

Ramazan İsmail Uygur'un vefat etmesiyle Torbalı Belediye Başkanlığı seçimi yapıldı. CHP'li Mithat Tekin Torbalı'nın yeni belediye başkanı oldu.
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından belediye meclisi yeni başkanı seçmek için toplandı. Meclis'te CHP’nin 18, AKP’nin 10, MHP’nin 2, DEVA'nın 1 üyesi bulunuyor.
İlk tur sonuçlar
İlk tur sonuçları: CHP'li Mithat Tekin: 16 oy Cumhur ittifakı adayı Özgür Erman Çağlar: 15 oy
İkinci Tur
Kullanılan Oy: 31Mithat Tekin (CHP) : 17 Özgür Erman Çağlar (AKP) : 14
Üçüncü Tur
Mithat Tekin (CHP) : 17 Özgür Erman Çağlar (AKP) : 14
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