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Torbalı'nın yeni belediye başkanı CHP'li Mithat Tekin oldu

27 Nisan 2021 17:13

Ramazan İsmail Uygur'un vefat etmesiyle Torbalı Belediye Başkanlığı seçimi yapıldı. CHP'li Mithat Tekin Torbalı'nın yeni belediye başkanı oldu.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından belediye meclisi yeni başkanı seçmek için toplandı. Meclis'te CHP’nin 18, AKP’nin 10, MHP’nin 2, DEVA'nın 1 üyesi bulunuyor.

İlk tur sonuçlar

İlk tur sonuçları: CHP'li Mithat Tekin: 16 oy Cumhur ittifakı adayı Özgür Erman Çağlar: 15 oy

İkinci Tur

Kullanılan Oy: 31Mithat Tekin (CHP) : 17 Özgür Erman Çağlar (AKP) : 14

Üçüncü Tur

Mithat Tekin (CHP) : 17 Özgür Erman Çağlar (AKP) : 14 

TIKLAYIN: Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur yaşamını yitirdi

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