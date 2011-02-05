-''TORBA''LARI BAŞLARINA GEÇİRDİLER ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Eğitim-İş Sendikası, TBMM'de görüşülen Torba Tasarı'yı protesto etmek için Güven Park'ta eylem yaptı. Üzerinde ''AKP'nin torba yasasına hayır'' yazılı dövizlerle Güven Parka gelen Eğitim-İş üyeleri, tasarı karşıtı sloganlar attı. Grup adına konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Meclis'te görüşülen torba tasarının emekçiye ve çalışma yaşamına ağır darbe vuracağını ileri sürdü. Tasarının geri çekilmesini istediklerini belirten Adıbelli, ''Tasarı bu haliyle yasalaşırsa, emekçi bu saldırının hesabını mutlaka AKP'den soracaktır'' dedi. Eylem boyunca üzerinde ''Torba Yasa'' yazılı torbaları başlarına geçiren üyeler, konuşmalardan sonra torbaları yere attı. Basın açıklamasından sonra grup olaysız dağıldı.