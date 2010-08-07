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Dünya

TORBALARDA ONLARCA BEBEK CESEDİYLE YAKALANDI ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 11:38

-TORBALARDA ONLARCA BEBEK CESEDİYLE YAKALANDI ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Nijerya'da 70'den fazla bebek ölüsünü torbalarla taşıyan bir kişi tutuklandı. BBC'nin haberine göre, başkentteki Lagos Üniversitesi Eğitim Hastanesi çalışanı olan zanlı bebek cesetlerini mezarlığa götürüyordu. Tutuklanan kişinin cenaze masraflarını karşılayamadığı için bebek cesetlerini mezarlığa bırakmaya çalıştığı belirtilirken, hastane yetkilileri olayla ilgili polis soruşturmasında işbirliği yapacaklarını ve gerekli bilgileri sağlayacaklarını kaydettiler. Nijerya'da bebeklerinin ölümü karşısında büyük üzüntü yaşayan ve çoğu morg ücretlerini ödeyemeyen aileler, bebeklerinin ölülerini hastane dışında bırakıyorlar. Hastaneler de cesetleri gömmeleri için şirketlerle anlaşıyor. Polis soruşturması sonucu hastanede başka çalışanların da gözaltına alındığı belirtildi.

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