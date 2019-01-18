"Torba yasayla petrol piyasası tamamen yabancılara bırakılacak"

Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu’ndan geçen Maden Kanunu Teklifi ile ilgili tartışma sürüyor. Teklif sonucunda daha pahalı petrol arama ve işletme sistemi kurulacağına dikkat çekildi. CHP, teklife ilişkin muhalefet şerhinde “Petrol aramada ve LPG piyasasında yerli şirketlerin tümüyle devre dışı kalacağı” uyarısında bulundu.

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göre, maden sahalarının parçalanmasının ve yağmasının önünü açan düzenlemeleriyle tepki çeken yasa teklifinin petrol arama ve işletme faaliyetleriyle ilgili hükümleri de tartışılıyor.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, teklifle ilgili olarak “Bu yasa çıkarsa Batman Rafinerisi kapanır” uyarısında bulunmuştu.

Komisyon’daki görüşmeler sırasında Tüpraş Genel Müdürü Yelmenoğlu’nun üyelere gönderdiği ve “fiyatlama esasındaki değişiklikle teslim alınan hampetrolle ilgili 30 milyon dolarlık ek maliyet oluşacağı için Batman Rafinerisi’nin kapanmak zorunda kalacağı” uyarısında bulunduğu bilgi notu ile gündeme gelen tartışma, CHP’nin muhalefet şerhine de yansıdı.

"Daha pahalı petrol arama ve işletme anlayışı"

CHP’nin muhalefet şerhinde Torba Yasa’daki düzenlemelerin “daha pahalı petrol arama ve işletme anlayışının önünü açmaya dayalı olduğu” belirtilerek, özetle şu değerlendirmeler yer aldı:

- Teklif kanunlaştığı takdirde yerli şirketler Petrol ve LPG piyasasından çıkarılacak ve piyasaya giriş büyük ölçüde zorlaşacaktır.

- Teklifin petrolle ilgili maddelerinde Batman Petrol Rafinerisi’ni kapatabilecek bir hesaplama hatası yapılmaktadır. Yerli ham petrolün hem rafineri alım fiyatını yükseltip hem de rafineriyle üretici arasında eşit paylaştırılan boru hattı taşıma maliyetinin tamamı bu kriz şartlarında rafineriye yüklenmektedir.

- Teklifin kanunlaşması halinde petrol üreticilerine, nakliye sektörüne, alt yapı ve ulaştırma sektörüne, belediyeciliğe ve asfalt başta olmak üzere petrol türevi ürünlere büyük maliyet sorunları yaşatacaktır.

- Maddelerin teklif metninden çıkarılmaması halinde petrol camiasında telafisi imkânsız zararlara yol açacak, hattı bazı rafinelerin (Batman) kapanmasına neden olabilecektir.

"Pazar yabancılara bırakılacak"

- Petrol piyasasında tekelci piyasa yapısı hâkimdir. Beş firma, pazarın çoğunluğuna sahiptir. Değişiklikle yerli bir firmanın pazara girmesi imkânsız hale getirilmektedir. Zaten büyük çoğunluğu yabancıların elinde olan pazar, getirilen barajlarla tamamen yabancılara bırakılacaktır.

- TBMM’de yapılan komisyon öncesi toplantıya da PETDER temsilcisi, PETDER üyesi SHELL, BP ve PO (OVM) şirketlerinin temsilcileri katılmıştır. Anadolu’daki binlerce firmanın Komisyonda görüşülen tekliften haberi dahi olmamıştır.