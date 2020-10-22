Torba yasaya matrah artışı da girdi

Başlangıçta sadece borç yapılandırması gündeme gelse de Torba Yasa’ya, matrah ve vergi artırımı, kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, stok düzeltme gibi düzenlemelerin de eklenmesi kararlaştırıldı.

Dünya’dan Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın haberine göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde matrah artırımı da hazırlıkları süren torba yasa kapsamına alınıyor.

Kamuya olan borçların yapılandırması ile matrah ve vergi artırımı, kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, stok düzeltme gibi düzenlemeleri içeren önergelerin yer aldığı teklif, Cumhurbaşkanı’na sunuldu. Bakanların uygun görüş verdiği düzenlemelere, Cumhurbaşkanı’nın da sıcak baktığı, bu önergelerin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan Torba Yasa’ya eklenmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Matrah ve vergi artırımı yapılması yararlananlara önemli bir avantaj sağlıyor. Matrah ve vergi artırımı yapılan vergilerde, ilgili yıllar için vergi incelemesini ve tarhiyat yapılmasını engelliyor. Matrah veya vergi artırarak belli bir tutar ödeniyor, bunun karşılığında incelenmeme garantisi sağlanıyor. Vergi uzmanları bu maddenin eklenmesiyle şirketlerin ilgili yıla ait yapılacak vergi incelemesini ortadan kaldırdığını, bir bakıma sigorta altına aldığını belirtiyorlar.

2015-2019 yılları için yapılacak

Matrah ve vergi artırımı düzenlemesinin 2015-2019 yılları için geçerli olması ve bu artırımların 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile KDV ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılması öngörülüyor.

Bu haliyle geniş bir kesimi içine alacağı belirtilen çalışmadan yaklaşık 2 milyon işletmenin yararlanması bekleniyor.

Gelir ve kurumlar vergisi için belirlenen matrah artırımı oranlarına göre; 2015 yılı için yüzde 35, 2016 yılı için yüzde 30, 2017 yılı için yüzde 25, 2018 yılı için yüzde 20 ve 2019 yılı için yüzde 15 oranı uygulanacak. Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacak. Artırımda bulunulan yıllara ait zararların yüzde 50’si silinecek.

KDV artırımı için oranlar ise şöyle: 2015 yılı için yüzde 3,5, 2016 yılı için yüzde 3, 2017 yılı için yüzde 2,5, 2018 yılı için yüzde 2, 2019 yılı için de yüzde 1,5. KDV artırımı yapılan yıllar için de KDV yönünden vergi incelemesi yapılmayacak.

İşletme kayıtlarını düzeltme

Yapılacak düzenleme ile; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların fiili duruma uygun hale getirilmesi imkanı sağlanıyor. Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesapları, yine yüzde 3 ödenerek düzeltilecek.

Ayrıca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine olanak sağlanıyor.

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların vergi dairesine bildirilerek KDV ödenmesi koşuluyla kayıtlara alınmasına imkan sağlanıyor. Bunun için teslimleri genel KDV oranına (yüzde 18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden yüzde 10, teslimleri indirimli orana (yüzde 1, yüzde 8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı (yüzde 0,5 veya yüzde 4) kadar KDV ödenmesi gerekiyor. Borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımları ile diğer düzenlemelere başvurular ocak ayında başlayacak.