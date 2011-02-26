-''TORBA YASA''YA EMEKLİ TEPKİSİ ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Emekliler, ''torba yasa''da her kesime yönelik düzenlemeler bulunduğunu, ancak kendilerinin unutulduğunu savunarak, yıllardır bekledikleri intibak yasasının ''yine başka bahara bırakıldığını'' kaydettiler. Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Nalan Huriye Akcan ve Tüm Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ''torba yasanın gereksiz düzenlemelerle doldurulduğunu, ama ne intibak yasası ne refah payı ne emekli maaşlarına yapıldığı söylenen zamların ne de banka promosyonlarından emeklilere de pay verilmesi konusunun torbada yer almadığını'' belirtti. Açıklamada, emekliye, işçiye, memura maaş artışı yaparken ''kaynak yok'' diyen hükümetin, ''af kanunu'' ile milyarlarca liralık alacağından bir kalemde vazgeçtiği öne sürülerek, seçim öncesinde ''oy avcılığı'' yapmak için ''torba yasaya'' ne bulunduysa koyulduğu, ancak emeklilerin yıllardır beklediği intibak yasasının yine başka bahara bırakıldığı iddia edildi. Banka promosyonlarından pay verilmesi için gerekli düzenlemenin de yasaya dahil edilmemesine tepki gösterilen açıklamada, Ocak ayında emekli maaşlarına 60 TL zam yapıldığının söylendiği ancak hala zamdan haber çıkmadığı ifade edildi. Hükümetin emeklileri unuttuğu savunulan açıklamada, ''Torba kanunda da kendilerini unutanlara karşı emeklilerin duyduğu öfke, kara delik gibi bu iktidarı yutacaktır'' ifadesine yer verildi.