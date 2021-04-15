Torba yasada önerge verildi: Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırılıyor

TBMM'de görüşmeleri devam eden torba kanun düzenlemesinde, yiyecek ve içecek sektörüne, diğer sektörlerden farklı olarak getirilen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletiliyor. Verilen bir önerge ile son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan, internet kafe, spor salonları, düğün salonları gibi iş yerlerinde çalışan personel için de 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre; teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu.

Başka bir önerge ile yine bu kapsamda faaliyet gösteren, 2021 yılı Mart ayı itibarıyla iş akdi bulunan personel için Mart ve Nisan aylarında prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı, SGK'ya ödenecek tüm primlerden mahsup edilmesi hükme bağlandı.

Kapsama alınan iş yerleri

61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri

85.51.03 Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol dövüş sanatları jimnastik binicilik yüzme dalgıçlık paraşüt briç yoga vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil temel orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)

93.11.01 Spor tesislerinin işletilmesi (futbol hokey paten golf vb. sahaları yarış pistleri stadyumlar yüzme havuzları tenis kortları bovling alanları boks arenaları vb. tesisler)

93.12.07 Yüzme kulüplerinin faaliyetleri

93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

93.19.05 Bilardo salonlarının faaliyetleri

93.29.02 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

93.29.03 Oyun makinelerinin işletilmesi

96.02.01 Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)

96.04.01 Hamam sauna vb. yerlerin faaliyetleri

96.04.02 Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)

96.04.03 Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)