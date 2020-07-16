Torba yasada internet hamlesi; TBMM'de 'Dijital Mecralar Komisyonu' kuruluyor

İktidarın sosyal medyaya yönelik kısıtlayıcı düzenlemeler yapması tartışılırken, AKP'den Meclis'te bu konuda yeni bir komisyon kurulması için kritik bir adım geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasaya, "Dijital Mecralar Komisyonu" kurulmasına yönelik madde eklendi. AKP'nin hazırladığı maddeye göre, 17 üyeden oluşacak komisyon internet kullanımına ve internet yoluyla işlenen suçlarla mücadele için TBMM Başkanlığı'nın talebi üzerine görüş ve öneriler sunacak, kanunları ve teklifleri inceleyecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan görüşülen torba yasaya eklenen düzenleme TBMM bünyesinde 'Dijital Mecralar Komisyonu' adı altında yeni bir komisyon kurulmasını öngörüyor. Ek madde ile teklife eklenen düzenlemenin, bu akşam komisyondan geçmesi bekleniyor.

Söz konusu maddeye göre, Dijital Mecralar Komisyonu şöyle görev yapacak:

Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek; Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev alanı yönünden inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak. İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak. İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak. Belirtilen konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak. İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak.

Komisyonun yetkileri ise şöyle sıralandı: