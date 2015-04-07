'Torba Yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı

"Torba Yasa" olarak bilinen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre kamudaki atama sayıları 73 bin 600 ve 77 bin olarak değişirken, Milli Eğitim Bakanlığı'na ise 47 bin öğretmen kadrosu ihdas edildi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler şu şekilde:

-Konut sahibi olmayanlara ilk ve tek konut satın alımlarında, hesap açtırıp 3 yıl sistemde kalmaları koşuluyla 15 bin lirayı geçmemek üzere devlet katkısı sağlanacak. Devlet katkısı ödemesi, hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 15 bin lirayı geçemeyecek.

İlk çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve daha fazlasına 600 lira destek

-Buna göre, bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabı açanlara, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evlilikleri müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde devlet katkısı ödenecek.

-Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 5 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

-Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 lira doğum yardımı yapılacak. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacak.

Zamanında mezun olamayanlar katkı payı ödeyecek

-Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınacak. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı alınacak.

-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı kamu görevlilerine ilişkin 73 bin ve 77 bin olarak öngörülen atama sayısı, Gençlik ve Spor Bakanlığındaki yeniden yapılanma gerekçesiyle 73 bin 600 ve 77 bin 600 olarak değiştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığına 47 bin öğretmen kadrosu ihdas edildi. Öğretmen unvanlı kadrolardan 35 bini ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 2 bin 320'sine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31 Aralık 2015 tarihine kadar atama gerçekleştirilecek.

--Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya Türkiye'nin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası, ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden istisna olacak