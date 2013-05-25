'Torba yasa' protestosuna katılan 126 kişi hakkında dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Mart 2011'de, TBMM'de görüşülen torba yasa tasarısını protesto etmek için yapılan eyleme katılan 126 kişi hakkında dava açtı.

Basın Savcısı Kürşat Kayral, 3 Mart'ta "Binlerce emekçiyle TBMM'ni kuşatıyoruz" sloganıyla yapılan eyleme ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede, Ankara Valiliğinin izin vermemesine rağmen, çeşitli sendika, siyasi parti, dernek, oda, sivil toplum örgütü ve öğrenci gruplarından 10 bin kişinin Kurtuluş Parkı'nda toplandığı belirtildi.

Grubun, Ziya Gökalp Caddesi'ni trafiğe kapatarak yürüyüşe geçmesi üzerine güvenlik güçlerinin uyarıda bulunduğu ifade edilen iddianamede, Ataç Sokak girişinde yolu kesilen grubun, çevik kuvvet polislerince kurulan barikata yüklendiği kaydedildi.

Uyarılara rağmen dağılmayan grubun, emniyet görevlilerine, yumurta, sopa, cam ve pet şişeyle taşlar atmaya başladığı anlatılan iddianamede, polisin, orantılı su ve gaz kullanımıyla gurubun geri çekilmesini sağladığı ifade edildi.

Küçük gruplara ayrılan göstericilerin, Kurtuluş Parkı'ndaki oturma banklarından Mithatpaşa Caddesi'ne barikat kurduğu, trafik lambalarını, ilan panolarını ve kaldırımları tahrip ettiği belirtilen iddianamede, güvenlik güçlerinin, bu gruplara da "şiddeti kıracak" şekilde güç kullandığı bilgisine yer verildi.

Tekrar bir araya gelen göstericilerin, dönemin DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar'nın yaptığı basın açıklamasının ardından dağıldığı belirtilen iddianamede, eylemcilerin kimliklerinin, olay yerinde çekilen film ve fotoğraf incelemesi ile tespit edildiği anlatıldı.



Milletvekillerinin evrakları ayrıldı



Olaylar sırasında, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait mallara, bankalara zarar verildiği, 5 polisin yaralandığı bildirilen iddianamede, şüphelilerin savunmalarına yer verildi.

Şüpheliler, savunmalarında özetle, yaptıkları eylemin yasal olduğunu ve polise saldırıda bulunmadıklarını ileri sürerek, polisin, yürüyüş öncesinde zaten Kızılay'ı araç trafiğine kapattığını kaydetti.

İddianamede, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu, eski KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, KESK Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Akman Şimşek, eski Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Bedriye Yorgun'un da aralarında bulunduğu 126 şüphelinin, "kamu görevlisine, görevini yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme", "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Savcılık, 38 şüpheli hakkında da takipsizlik verdi.

Öte yandan eyleme katılan CHP'li milletvekilleri Süleyman Çelebi, Muharrem İnce, İsa Gök, Turgut Dibek ve Umut Oran'ın evrakları ayırarak Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderildi.