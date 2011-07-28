-TORBA YASA KAYIT DIŞINI AZALTTI ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Resmi Gazete'de 13 Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe giren kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen 6111 Sayılı Kanun kapsamında işverenin, çalıştırdığı Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı her işçinin sigortasını 30 ila 54 ay arasında devletin ödemesi, Türkiye genelinde kayıtlı işsiz sayısını 1 milyon 510 bin kişiye yükseltti. İŞKUR Genel Müdürü Kemal Biçerli, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 2010 Aralık ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 1 milyon 414 bin 541 kişiyken bu sayının ocak ayında 1 milyon 325 bin 399, şubat ayında 1 milyon 254 bin 945, mart ayında 962 bin 953'e gerilediğini belirterek, ''Torba Yasa olarak bilinen 6111 Sayılı Yasa'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı yeniden yükselişe geçerek, nisan ayında 1 milyon 293 bin 179, mayıs ayında 1 milyon 454 bin 675, haziran ayında ise 1 milyon 510 bin kişi oldu'' dedi. Bunun yanı sıra İŞKUR'a geçen yılın haziran ayında kayıtlı olan açık iş sayısı 51 bin 728 iken bu yıl haziran ayında bu sayı yüzde 91,23'lük artışla 98 bin 921 olduğunu ifade eden Biçerli, ''Yine aynı şekilde 2010 yılı Haziran itibariyle İŞKUR tarafından işe yerleştirme sayısı 106 bin 309 iken, bu yılın haziran ayı itibariyle işe yerleştirme sayısı yüzde 72,24'lük artışla 183 bin 104'e çıktı'' diye konuştu. -''BAŞKENTTE KAYITLI İŞSİZ SAYISI 6 AYDA 15 BİN ARTTI- İŞKUR Ankara İl Müdürü Talip Altuğ, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, başkentte geçen yıl 1 milyon 442 bin çalışan, 1 milyon 640 bin de işgücü olduğunu ifade ederek, ''Geçen yılın rakamlarına göre, Başkentte 198 bin kişi çalışmıyor. Bu işsizlerin 95 bin 563'ü İŞKUR'da kayıt altında. ASO, Ostim ve İvedik Organize Sanayi bölgelerinin yaptığı araştırmalarda, kesin olmayan bilgilere göre Ankara'da yüzde 40 kayıt dışı çalışan var'' dedi. Torba Yasa ile işveren ve işçilere getirilen olanaklarla kayıt dışı çalışan işçilerin kayıt altına alınmasının amaçlandığını belirten Altuğ, ''Şu anki verilere göre, Torba Yasa'nın getirdiği olanaklar, kayıt dışını kayıt altına alma yolunda başarılı'' diye konuştu. Kayıtlı işgücü ve kayıtlı işsiz sayısının her geçen gün artmaya devam edeceğini anlatan Altuğ, ''Bunun nedeni Torba Yasa. Bu yasayla işverenler, mevcut çalıştırdıkları işçi sayısını korumak şartıyla İŞKUR'a 6 ay boyunca kayıtlı olan elemanı işe alırlarsa, bu işçilerin sigortalarını devlet ödüyor. İşverenler de bu nedenle İŞKUR'a kayıtlı olan işçileri işe almayı tercih ediyor. Bu da kayıtlı olmayan işsizlerin kayıt altına alınmasını sağladı'' dedi. -''İŞÇİLERİN 30 İLA 54 AY ARASINDA SİGORTALARINI DEVLET ÖDEYECEK''- Başkentte, Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesiyle İŞKUR tarafından 15 bin 779 işsizin sigortaları İŞKUR tarafından ödenecek şekilde işe yerleştirildiğini belirten Altuğ, şöyle konuştu: ''İşveren, son 6 aydır işsiz olmak şartıyla İŞKUR'a kayıtlı işçiyi işe alırsa, sigorta işveren payı, İŞKUR İşsizlik Fonu'ndan ödenecek. İşveren, tabii ki mevcut çalışan sayısını korumak şartıyla yeni işçiyi işe alırsa, o işçilerin 30 aydan 54 aya kadar sigortasını devlet ödeyecek. İşe alınan işçilerin durumlarına göre devletin sigorta ödeme süresi belirlenecek. Mesela eğer işçi, İŞKUR kursuna katıldıysa 3,5 yıl sigortasını devlet ödeyecek. Böylece devlet, işsizleri kayıt altına alacak, kayıt dışı çalışmanın önüne geçilecek, işveren sigorta parası ödemeyecek ve işçiler de çalışmaya başladıkları gün itibariyle sigortaları yatacak. Bu uygulamayla hem devlet hem işveren hem de işçi kazançlı çıkacak.''