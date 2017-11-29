Torba Yasa kabul edildi; 15 Temmuz gazisine memurluk, işsizlik maaşı, asgari ücret gibi pek çok alanda düzenleme

Kamuoyunda 'Torba Yasa' olarak bilinen "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler yapıldı. Eylül ayından bu yana maaşı düşen asgari ücret asgari geçim indiriminin artırılması ile telafi edilecek ve asgari ücretli 1.404,6 lira almaya devam edecek.

Yasayla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın (net asgari ücret) altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde eklendi.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberi şöyle:

Milyonlarca çalışanın, özellikle de asgari ücretlilerin merakla beklediği torba yasa tasarısı nihayet bu hafta yasalaşıyor. Merakla bekleniyor, çünkü gelir vergisi diliminden dolayı kimi çalışanların eline geçen aylık ücret düştü.

Haftalardır okuyuculardan, ‘3 aydır düşük maaş alıyoruz, eksik paralar nasıl tamamlanacak?’ diye onlarca soru alıyorum. Doğru, eylül ayından itibaren gelir vergisi tarifesindeki ikinci dilimden dolayı asgari ücret 1.404,6 liranın altına düştü ki, bu da 30 lira daha fazla vergi kesintisi anlamına geliyor. Tabi bu sadece, eylül ayına aitti, ekim ve kasım aylarında düşüş daha arttı. Maaşlardaki azalışın telafi edilmesi ve asgari ücretli çalışanın sene başında olduğu gibi 1.404,6 lira alabilmesi için de torba yasaya bir madde eklendi. Ancak, torba yasanın gecikmesi nedeniyle de çalışanlar üç aydır düşük maaş alıyor. Torba kanunun önümüzdeki günlerde yasalaşması ile farklar çalışanlara ödenecek.

Herkes yararlanmayacak

Peki, nasıl ödenecek? Azalış, geçen sene olduğu gibi asgari geçim indiriminin (AGİ) artırılması ile telafi edilecek. Eylül-ekim-kasım-aralık aylarına ait ücret ile 1.404,6 lira arasındaki fark AGİ’ye ilave edilecek ve asgari ücretin altında kalan tutar, çalışana ödenecek. Eklenen tutar gelir vergisinden düşürülerek fark kapatılacağından işverene de ek bir maliyet getirmeyecek. Şunu da belirteyim, bu imkandan bekar asgari ücretliler ve aylık maaşı 1.404,6 liranın altına inenler yararlanacak; diğer asgari ücretliler faydalanamayacak.

15 Temmuz gazisine memurluk

Torba yasa sadece asgari ücretliyi ilgilendirmiyor, önümüzdeki günlerde çalışma hayatında yasa sayesinde birçok değişiklik olacak. Bunlardan biri 15 Temmuz gazileri ile şehit ailelerine yönelik düzenleme. 15 Temmuz gazilerine memur kadrolarına atanma hakkı verilirken, terörle mücadelede şehit olanlara istihdam hakkı tanınacak. Daha açık şöyle anlatayım; yapılacak düzenleme ile şehidin anne, baba, kardeşlerinin istihdam hakkını kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan iki kişi bu imkandan yararlanabilecek. Yine yasa ile şehit yakınlarının kamuda istihdam hakkı konusundaki yaş şartı da kalkacak.

İşsizlik maaşı

Torba yasa ile getirilen bir başka önemli düzenleme de bugüne kadar her ayın sonunda ödenen işsizlik maaşı; işe giriş, emeklilik gibi durumların tespit edilerek, fazladan yapılan ödemelerin önüne geçilmesi için her ayın beşinde ödenecek.