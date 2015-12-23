Torba yasa ile birlikte aile boyu fişleme!

AKP hükümeti, TBMM’ye dün akşam sunduğu torba yasa tasarısına göre, çocuklar da dahil tüm vatandaşların parmak izi, damar izi ve el ayası (biyometrik veri) alınarak aile kütüklerine eklenecek ve elektronik ortamda saklanacak.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre biyometrik verilerin hangisinin kimlik kartında yer alacağına İçişleri Bakanlığı karar verecek. Çocuklardan kaç yaşından itibaren biyometrik veri alınacağı ise İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Nüfus cüzdanları kaldırılarak yerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı uygulamasına geçilecek. Aile kütüklerine biyometrik veri (parmak izi, damar izi ve el ayası) eklenecek.

Kimlik kartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşı İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartı başvurusu veli veya vasileri tarafından yapılabilecek.

Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler, kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamayacak. Biyometrik veri sadece elektronik ortamda tutulacak. Kimlik kartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı konusunda tereddüte düşülmesi durumunda mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine araştırma yaptırılabilecek.

Anayasa Mahkemesi vize verdi

AKP hükümeti, avuç ve damar okuma sistemini içeren “biyometrik doğrulama sistemi”ni ilk olarak 2012’de SGK Yasası’nda yapılan değişiklikle özel hastanelerde uygulanma yolu açtı. Yasa çıktığı dönemde de “fişleme” yolunu açtığı için büyük tartışma yarattı. Ancak Anayasa Mahkemesi, değişikliğin anayasaya aykırı olmadığına hükmederek Nisan 2015’te uygulamaya vize verdi.​

Tasarı şu düzenlemeleri öngörüyor:

* Dövizli askerlik 6 bin Avro’dan 1000 Avro’ya düşürülecek.

* Er ve erbaşların harçlığı 100 liraya, askeri öğrencilerin harçlığı 400 liraya yükseltilecek.

* Öğretim üyelerinin emeklilik yaşı, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 72 yaş olacak.

* Şirketlere Sayıştay incelemesi: Kamu payı yüzde 50’den az olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin bağımsız denetim raporları Sayıştay’a gönderilecek. Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız denetim raporları üzerinden değerlendirme yaparak hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunulacak.