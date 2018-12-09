Torba teklifin 48. maddesi tepki çekiyor: Erdoğan'a istediği partiye 'kaynak aktarma' yetkisi

AKP’lilerin oylarıyla kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na gönderilen torba teklifin 48’inci maddesine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bütçenin vergi gelirlerinden dilediği partinin belediyesine dilediği kadar kayak aktarımı yapabilecek. CHP Milletvekili Gülizar Emecan, torba teklife gelen yeni maddeye tepki göstererek, "Seçime 4 ay kala AKP'li belediyelere kaynak aktarılacak" ifadesini kullandı.

Düzenlemeye üç muhalefet partisinden sert itirazlar geldi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP oylarıyla kabul edilen ve TBMM Genel Kurulu'na gönderilen torba teklifin 48'inci maddesiyle, belediyelere bütçeden yapılan kaynak aktarım yöntemlerine yeni bir kalem daha ekleniyor. Mevcut düzenlemeye göre, belediyelere nüfus yoğunluğu ve gelişmişlik endeksine göre bütçenin vergi gelirlerinden kaynak aktarılıyor. Bu aktarımda nüfus yoğunluğu yüzde 80, il veya ilçenin gelişmişlik endeksindeki yeri yüzde 20 ağırlıkla etkili oluyor. Ayrıca il ve ilçelerin yüzölçümü, konut ve işyeri sayısı, altyapının durumu gibi değişkenler de dikkate alınıyor. Kaynak İller Bankası'na (İlbank) aktarılıyor ve İlbank bu ödeneğin yüzde 65'ini eşit şekilde, yüzde 35'ini ise nüfus esasına göre 2 taksitle belediyelere gönderiyor.

Yeni madde eklendi

Yasaya eklenen yeni maddeyle ise belediyelere ikinci bir yolla daha bütçeden kaynak aktarılmasının önü açılıyor. Ancak bu aktarımda nüfus ve gelişmişlik gibi kriterler değil, Cumhurbaşkanının tercihi esas alınacak. Yeni madde ile yasaya ‘'Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir” hükmü konuldu. Madde TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse, Cumhurbaşkanı, hangi belediyeye ilave kaynak aktarılacağına tek başına karar verecek.

Muhalefet tepkisi

Cumhurbaşkanı'na yetki veren maddeye muhalefetten tepki geldi. CHP Milletvekili Gülizar Emecan, AKP'nin torba teklifi seçim öncesi AKP'li belediyelere fazladan kaynak aktarabilmek için getirdiğini söyledi. Seçimlere 4 ay kala Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki verilmesinin kritik anlam taşıdığını belirtti. Emecan, adaletsizliğin en net örneğinin de metro ihalelerinin Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmesinde sadece AKP'li belediyelerin tercih edilmesinde, İzmir ve Eskişehir'in dışarıda bırakılmasında yaşandığını belirtti. CHP'li Mehmet Bekaroğlu da bir partinin genel başkanına böyle bir yetkinin verilmesinin kaygıları artırdığını ifade etti. AKP'li milletvekilleri dağıtımın partilere göre değil hakkaniyet içinde yapılacağını ileri sürdü.