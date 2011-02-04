-''TORBA TASARI''NIN ÇEKİLMESİ TALEBİNE RET ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, muhalefetin, ''Torba Tasarı''nın çalışma hayatıyla ilgili bölümlerinin geri çekilmesi taleplerini rasyonel görmediğini belirterek, ''Hiç rasyonel değil, üzerinde konuşmaya bile değmez'' dedi. Muhalefetin, ''tasarının çalışma hayatıyla ilgili bölümlerinin geri çekilerek, komisyonda bir kez daha görüşülmesi'' yönündeki önerilerinin hatırlatılması üzerine, Dinçer, şöyle konuştu: ''Bu taleplerin hiçbirisini rasyonel talepler olarak görmüyorum. Sadece siyaseten söylenmiş ve taktik üzere, kanunun çıkmasını engellemeye çalışan bir tavır olarak değerlendiriyorum. Hiç rasyonel değil, üzerinde konuşmaya bile değmez. Bu kanun çıkmalı. Türkiye'de eğer 3 milyona yakın insan işsiz diye bir muhalefet eleştiriyorsa, 3 milyona yakın kişiye iş bulmaya çalışan Çalışma Bakanlığını desteklemek durumundadır. Eğer desteklemiyorsa veya istihdam sağlamak için yaptığımız projeleri doğru ve yeterli görmüyorsa daha iyilerini söylemek zorundadır, engel olmak değil. Biz bu Torba Kanun çıktıktan sonra yaklaşık 435 bin insana istihdam sağlayacağız. Onlar bir şey söylesinler o zaman.'' Dinçer, toplumsal olaylarda ortaya çıkan görüntülere ilişkin bir soru üzerine, bu sorunun, demokrasi içselleştirildikçe ortadan kalkacağını söyledi. Gösteri yapan işçinin de, polisin de demokrasiyi içselleştirmesi gerektiğini vurgulayan Dinçer, ''Bunu başaramazsak bu gerginlikler devam edecek. Ben polisin aşırı kuvvet kullanmasının hiç doğru olmadığını düşünüyorum. Ama işçilerimizin de gösteri yaparken başkalarına zarar verecek tavır içerisinde olmadıklarını da düşünüyorum. Peki nerede orta yolu bulacağız? İşte o, demokrasiyi içselleştirdiğimiz zaman ortaya çıkacak'' dedi.