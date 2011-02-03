-''TORBA'' PROTESTOSUNDA 50 CHP'Lİ VEKİL ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Torba Yasa Tasarısı'nı protesto eden işçilerin eylemine destek veren CHP milletvekilleri alandan ayrılarak TBMM'ye döndü. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyelerince gerçekleştirilen Torba Yasa Tasarısı protestosuna yaklaşık 50 CHP milletvekili katıldı. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, emekçilere yardımcı olabilmek için destek verdiklerini söyledi. Meclis'e en yakın mesafe olan Akay Kavşağı'nda bir basın açıklaması yapma taleplerinin güvenlik güçlerince kabul edilmediğini belirten İnce, şöyle konuştu: ''Sayın Başbakan ve Sayın İçişleri Bakanı umarım bu manzarayı seyrediyorlardır. Türkiye'de insanları yürütmeyen iktidar, Mısır'da yürüyen insanlara 'demokratik tepkilerini gösteriyor' diyebiliyor. Türkiye bir faşist devlet olmuştur, Türkiye parti devleti olmuştur.'' İnce, meclis çalışmalarına katılmak için eylem alanından ayrıldıklarını, işçilerin taleplerini Genel Kurul'da dile getireceklerini bildirdi. Konuşmanın ardından İnce ve beraberindeki CHP milletvekilleri eylem alanından ayrılarak TBMM'ye döndü. Torba Yasa Tasarısı'nı protesto eden işçilerin Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bekleyişi sürüyor.