TİB'e internette resen erişim engelleme ve trafik bilgisi depolama yetkisi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve kamuoyunda “Torba Kanun” tasarısı olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. Torba yasada tüm internet trafik bilgilerinin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) toplanması da yer alıyor. TİB Başkanı’nın talimatıyla internete resen (başvuruya gerek kalmadan) erişim engelleme yapılacak hallere, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” durumları eklendi. TİB Başkanı, mahkeme kararı olmadan internet sitelerini 4 saat içinde kapatabilecek.

Soma'daki faciadan sonra madencilere, esnaftan öğretmene, taşeron işçiden emekliye kadar yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeleri içeren ve son anda TİB'e internette resen erişim engelleme ve trafik biligisini depolama yetkisinin yanı sıra, tartışmalara neden olan Ataşehir'deki Finans Merkezi'nin AKP'li Ümraniye Belediyesi'ne bağlanmasını öngören tasarı, 99 günün ardından Genel Kurul'da kabul edildi.

Fırat Keskinkılıç'ın DHA'daki haberine göre, 3 Haziran 2014 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan ve 37 günlük görüşmenin ardından 10 Temmuz günü komisyondan geçen 'Torba Kanun' 15 Temmuz günü Genel Kurula geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 13 Ağustos tarihinde TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatil kararı almasının ardından 'Torba Kanun' görüşmeleri yeni yasama yılına bırakılmıştı. Ancak AKP'nin Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından kanun tasarısı görüşmeleri geçtiğimiz pazartesi günü tekrar kaldığı yerden devam etti. 148 maddeden oluşan 'Torba Kanun' 99 günün ardından bugün 231 kabul,17 ret oyuyla kabul edilerek yasalaştı.

Tasarıda neler var

Genel Kurul'da kabul edilen 'Torba Kanun'a göre artık yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Yeraltı işlerinde bir gün bile çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklar.

Yeraltındaki çalışma süresi haftada en fazla 36 saat olacak, günlük çalışma süresi ise 6 saati geçemeyecek. Yeraltın madenlerinde çalışan işçiler için emeklilik yaşı 55'ten 50'ye düşürülecek. Tüp bebek deneme sayısı 2'den 3'e yükseltilecek.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, bir kişiye istihdam sağlanacak. Maden kazasında hayatını kaybedenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan bütün borçları silinecek ve hak sahibine aylık bağlanacak.

Vergi, prim, ceza gibi borçlar yapılandırılacak. Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak. Vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek.

31 Aralık 2014 tarihine kadar ise 35 bin öğretmen atanacak.

TİB'e olağanüstü yetki

Torba yasada tüm internet trafik bilgilerinin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) toplanması da yer alıyor. TİB Başkanı’nın talimatıyla internete resen (başvuruya gerek kalmadan) erişim engelleme yapılacak hallere, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” durumları eklendi. TİB Başkanı, mahkeme kararı olmadan internet sitelerini 4 saat içinde kapatabilecek.

Finans Merkezi Ümraniye Belediyesi'ne

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Finans Merkezi'nin yükseldiği Barbaros Mahallesi AKP'li Ümraniye Belediyesi'ne bağlandı.