Torba Kanun alt komisyonda

T24-



Komisyon, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu ile ilgili tasarıyı kabul ettikten sonra verilen kısa aranın ardından "Torba Kanun" olarak adlandırılan tasarının görüşmelerine geçti.

Komisyonda verilen önergelerin kabul edilmesiyle tasarının, Harçlar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ile birleştirilmesi ve alt komisyona gönderilmesi kararlaştırıldı.