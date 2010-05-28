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Torba Kanun alt komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Kanun" olarak adlandırılan tasarı alt komisyona sevk edildi.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Kanun" olarak adlandırılan, ekonomik ve mali konularda önemli düzenlemeleri içeren, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, alt komisyona sevk edildi.


Komisyon, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu ile ilgili tasarıyı kabul ettikten sonra verilen kısa aranın ardından "Torba Kanun" olarak adlandırılan tasarının görüşmelerine geçti. 
Komisyonda verilen önergelerin kabul edilmesiyle tasarının, Harçlar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ile birleştirilmesi ve alt komisyona gönderilmesi kararlaştırıldı.

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