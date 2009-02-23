Toraman'dan kötü haber



Beşiktaş'ta Delgado, Holosko ve Ekrem'in iyileşmesi yüzleri güldürürken, adalesinde çekme olan İbrahim Toraman'ın ise bu hafta forma giymesinin zor olduğu bildirildi.



Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı Turkcell Süper Lig maçının hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, kar yağışı altında geçti.



Siyah-beyazlı futbolcular, kardan temizlenen yarı sahada çalışırken, yoğun kar yağışı futbolcuları zaman zaman zorladı.



Antrenmana koşu ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra yarı sahada çift kale maç oynayarak çalışmayı tamamladı.



DELGADO, HOLOSKO VE EKREM SEVİNCİ



Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Gaziantep deplasmanında forma giyemeyen Matias Delgado, Filip Holosko ve Ekrem Dağ, takımla birlikte çalıştı.



Üç futbolcunun da durumlarının iyi olduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında forma giyebilecekleri kaydedildi.



Bu arada Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Fabian Ernst, izinli olduğu için antrenmana katılmadı. Yeni doğan ikiz çocuklarını görmek için Almanya'ya giden Ernst'in bugün İstanbul'a geleceği ifade edildi.



İBRAHİM TORAMAN'IN DURUMU ZOR



Beşiktaş'a üç futbolcusundan sevindirici haber gelirken, İbrahim Toraman'ın sakatlığı ise üzüntü yarattı.



Sol ayak arka adalesinde çekme olan İbrahim Toraman çalışmaya katılmazken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında forma giymesinin de zor olduğu bildirildi.



İbrahim'in MR'ının çekileceği ve durumunun yarın netlik kazanacağı açıklandı.

