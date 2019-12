Toraman: Yusuf katkı yapar

Beşiktaş'ın defans oyuncusu İbrahim Toraman, ligin ikinci yarısından umutlu olduklarını, yeni transfer Yusuf Şimşek'in de kalitesinin belli olduğunu ve takıma olumlu yönde katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



Beşiktaş'ın savunma oyuncusu İbrahim Toraman, takım olarak iyi durumda olduklarını ve ligin ikinci yarısından umutlu olduğunu söyledi.



İbrahim Toraman, BJK TV'de yer alan röportajında, Antalya kampının çok iyi geçtiğini belirterek, ''Takım olarak iyi bir durumdayız. Hava güzeldi, ortam güzeldi. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. İnşallah bu lige yansır'' dedi.



Yeni transfer Yusuf Şimşek ile ilgili bir soruya İbrahim Toraman, ''Yusuf'un kalitesi zaten belli. Belki çok abartılı eleştiriliyor ama bence çok fazla bunlara takılmamak lazım. Yusuf'un kalitesi, yetenekleri belli. Ben onun ikinci yarıda şampiyonluk yolunda takıma olumlu yönde katkı sağlayacağına inanıyorum. Açıkçası ona güveniyorum'' şeklinde konuştu.



İbrahim Toraman, Mustafa Denizli'nin takımın başına gelmesiyle farklı bir sistemle oynamaya başladıklarının hatırlatılıp, bunun kendilerini nasıl etkilediğinin sorulması üzerine, ''Her hocanın kendine göre taktiği, oyun anlayışı, futbolcuya bakışı var. Herkeste farklı bir sistem var. Ertuğrul Hoca'nın da, Mustafa Hoca'nın da taktiği farklı tabii ki. Yani biz futbolcular olarak hangi hoca olursa olsun istediğini sahaya yansıtabilmek, sistemine ayak uydurabilmek için çalışıyoruz. Mustafa Hoca, geldiği günden beri bize ofansif futbolu oynatmak istiyor. Çok pozisyona girmek, atak oynamak, gol yesek de hiçbir zaman bunun önemli olmadığını bilmek. O yollarda daha başarılı olmak gerektiğini bize anlatıyor. Biz de oyuncular olarak bunları yerine getirmeye çalışıyoruz'' diye konuştu.



Kampta olumlu bir havanın olduğunun belirtilip, bunun ikinci yarıya yansıyıp yansımayacağının sorulması üzerine de İbrahim, ''Yansıması lazım artık. Çünkü zaten takımda kamp döneminde stres yoktur. Hani (Arkadaşlık çok iyi, aile havasında) falan derler. Çünkü kampta maç stresi yok. Maçtan sonraki ruh halin yok. Bunu sadece kafa olarak, beyin olarak, fizik olarak, güç olarak, kondisyon olarak kendimizi ikinci yarıya hazırlamak için yapıyoruz. O yüzden de her şey çok olumlu olarak gidiyor. En iyi şekilde bunları depolayıp lige en iyi şekilde girebilmek istiyoruz. O yüzden şu anki havamız çok iyi. İnşallah bu lige iyi yansır ve sonuna kadar bunu götürürüz. Her sene şampiyonluğa yaklaşıyoruz. Geçen yıl da kaybettiğimiz iki maç var. O kadar zor deplasmanlardan, zor rakipleri yenerek 3 puanla döndük. Ama Gençlerbirliği Oftaş ve Büyükşehir Belediye maçlarını kaybettik. İki maçta 6 puan kaybettiğimiz için şampiyonluktan olduk. Belki bunlar hesapta yoktu. Dediğim gibi bunlar da bize bir tecrübe oldu. İyi bir başlangıç yaparsak iyi gideceğine inanıyorum'' dedi.



İbrahim Toraman, takımın savunması ile ilgili bir soruyu da ''Her zaman takım kötü gittiğinde defans eleştirilir ama ben bunlara katılmıyorum. Bir takım olarak bakmak lazım olaya. Defansı iki kişi yapmazsınız ki. Bunun sağında da var, solunda da önünde de ilerde de var. Onlar top kaptırdığı zaman çok fazla dikkati çekmiyor ama en geride kaptırıldığı zaman veya bir hata olduğu zaman bu göze batabiliyor'' diye konuştu.



Takıma bu sezon yeni katılan futbolcuların bulunduğunu hatırlatan İbrahim, ''Önümüzdeki maçlarda daha çok katkıları olacağını düşünüyorum. Sahaya çıktığımız zaman coşkulu şekilde çıkıyorum. Eğer takım mağlup olursa bir şekilde takımı ateşleyebilmek, ilerde gol atabilmek, takıma en azından umut verebilmek, iyi mücadele etmek, yüksek seviyede konsantre olabilmek gibi şeyleri sahada yansıtmaya çalışıyorum. Son zamanlarda iki tendonumda sakatlık olduğu için bu beni biraz etkiliyor. İkinci yarıya tedavi olup gireceğim için, yine o istekli, arzulu görüntümü sahaya yansıtacağımı düşünüyorum. Sahaya çıktığım zaman defans oyuncusuyum ama dediğim gibi ilerde, ofansif olarak oynamaktan zevk alan bir oyuncuyum. İleriye çıkmaktan, orta sahada top kazanmaktan, takıma katkı sağlamaktan keyif alıyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.