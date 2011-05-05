-TORAMAN: ÜZÜLMEZ'LE SORUNUM YOK İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu İbrahim Toraman, eski takım arkadaşı İbrahim Üzülmez ile yaşadığı sorun konusunda, "Bazen böyle olaylar yaşanabiliyor. Kendisiyle sorunum yok" dedi. İbrahim Toraman, Lig Tv'de yer alan röportajında, Spor Toto Süper Lig'de 3 maçları kaldığını hatırlatarak, ''Bu maçları en iyi şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. En önemli maçımız kupa finali. İyi hazırlandık. Sezonun en önemli maçına çıkacağız, taraftarımızın desteğiyle iyi oynayarak kupayı almak istiyoruz'' dedi. Yarı finalde Gaziantepspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesinin hatırlatılması üzerine tecrübeli oyuncu, ''Finalde benden fazla oynamak isteyecek ve kupayı kaldırmak isteyecek bir oyuncu olamaz. Gaziantepspor maçında cezalı duruma düştükten sonra birkaç gün bunun üzüntüsünü yaşadım. Son dakikalarda oyundan atılabilirdim. Ama bazen gerçekleşmiyor. Böyle maçlarda kimin oynadığı veya oynamadığı önemli değil. Büyük bir hava ve coşkuyla gideceğiz. Büyük maçlarda eksik oyuncu aranmamalı'' diye konuştu. -''ÜZÜLMEZ'E KIRGINLIĞIM YOK''- İbrahim Toraman, eski takım arkadaşı İbrahim Üzülmez ile yaşadığı sorun konusunda ise ''Yıllardır yan yana oynadığımız bir arkadaş. Bazen böyle olaylar yaşanabiliyor. Bazen insan bu tür olayları beklemez. Sıkıntılı ve kaosun olduğu bir ortamdır. Biz de öyle bir şey yaşadık. Kendisiyle sorunum yok. Kırgınlığım da yok. Anlam veremediğim olaylar olabilir'' dedi. Toraman, kendisiyle karşılaşması halinde ise konuşacağını söyledi. Tecrübeli oyuncu, son olarak taraftarlara değinerek, ''Taraftarların sitemkar tezahüratlarına çok üzülüyorum. Kendinizi borçlu hissediyorsunuz'' ifadesini kullandı. -''PERFORMANSIM İYİYE YAKIN''- Bu sezon ki kendi performansını değerlendiren siyah-beyazlı futbolcu, kendisine iyiye yakın olarak değerlendirdi. Bireysel olarak yaptıklarının önemli olmadığını vurgulayan İbrahim Toraman, ''Kendi performansımı iyiye yakın buluyorum. Ama futbol bireysel oynanan oyun değil. Puan alamadığınız da sizin gösterdiğiniz emek kaynıyor. Kötü bile gözükebiliyor. Takım galip gelmediğinde iyi performans gözükmüyor'' ifadesini kullandı. Gelecek sezon için şampiyonluk beklentisi olduğuna dikkati çeken siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon yaptıkları yanlışları düzelterek ve daha da güçlenerek şampiyonluk elde etmek istediklerini dile getirdi. -''FORLAN TÜRKİYE'DE İŞ YAPACAK OYUNCU''- Toraman, transferi gündemde olan Forlan konusundaki soruya, ''Müthiş bir oyuncu. Transferi olursa büyük katkı yapacaktır. Çok süratli ve güçlü bir oyuncu. Türkiye'de iş yapacak bir oyuncu'' dedi. Tecrübeli oyuncu, Guti konusundaki soruya, ''İyi oynadığı maçlar itibariyle büyük bir oyuncu. Bilemiyorum kendisiyle ilgili problemler vardır. Bir düşüncesi vardır. İsminden dolayı kendisinden beklenti çok fazla. Daha çok katkı yapması bekleniyordu. Yaptığı zamanlar da olmuştur'' yanıtını verdi. Gelecek sezon Beşiktaş'ta oynayacağı yönünde haberler çıkan Trabzonsporlu Egemen Korkmaz ile ilgili olarak İbrahim Toraman, ''İyi oyuncu. Transferi gerçekleşmişse takıma katkı yapacaktır'' dedi. -SCHUSTER-HAVUTÇU KARŞILAŞTIRMASI- Eski teknik direktörleri Bernd Schuster ile şu an takımın başında bulunan Tayfur Havutçu'yu karşılaştıran İbrahim Toraman, şöyle konuştu: ''Schuster'in inandığı bir şey vardı. Onu yapmaya çalışırdı. Dışardan etkilenmezdi. Bizimle konuşurken, kafasındaki düşünceyi yapmaya çalıştığını, bunu mutlaka yerine getireceğini söylerdi. Oyuna sürekli hükmetmeye çalışırdı. Ancak bunu 90 dakika yerine getirmek mümkün değil. Takımlar size karşı kapanıyor. Yoruluyorsunuz. Savunmaya da geri dönmediğinizde goller yiyorsunuz. Tayfur Havutçu, Türkiye ligini biliyor. Ona göre takımı çıkarıyor. Sistemini ona göre belirliyor. Türkiye ligini bildiği için daha disiplinli ve oturaklı bir takım olduk.'' -MİLLİ TAKIM KONUSU- Milli takım konusundaki soruyu yanıtlayan Toraman, ''Milli takıma başarılar diliyorum. İnşallah kazanır ve iddiamızı sürdürürüz. Enteresan olaylar yaşanıyor. Milli takıma sakat olduğumda çağırdılar. Hiddink'in benimle ilgili düşüncelerinin olumlu olduğu ve beni beğendiğini bu şampiyonadan sonraki şampiyonalarda da düşündüğü söylendi. Güzel hava vardı. En son Azerbaycan maçından sonra bir değişimin yaşanacağını söylediler. Ancak sadece ben değiştim. Benden başkan değişen bir şey olmadı. Kendime güveniyorum. Formda olduğumda benden yararlanmak istedikleri takdirde hazırım. Onların tercihi'' diye konuştu. -KONTROL İÇİN İTALYA'YA GİDECEK- Toraman, topuğunda yaşadığı problem nedeniyle İtalya'ya giderek kontrolden geçecek. Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Cumartesi günü Bursaspor ile yapılacak maçın ardından fizyoterapist eşliğinde İtalya'ya gidecek İbrahim Toraman, burada konsültasyondan geçecek. Yapılacak kontrollerin ardından İbrahim Toraan'ın ameliyat olup olmayacağı yönünde kararın netlik kazanacağı öğrenildi.