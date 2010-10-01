T24 LogoT24 Logo
Gündem

TOPUN PEŞİNDEN ÖLÜME GİTTİ RİZE (A.A)

01 Ekim 2010 14:15

-TOPUN PEŞİNDEN ÖLÜME GİTTİ RİZE (A.A) - 01.10.2010 - Rize'de, yola kaçan topun peşinden koşan ilköğretim öğrencisi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İslampaşa Mahallesinde yol kenarında top oynayan ilköğretim 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Serdar Piryol, kaçan topun peşinden koşarak yola çıktı. Bu sırada, Çayeli ilçesinden kent merkezi yönüne giden Osman K. yönetimindeki 53 AS 324 plakalı otomobil Piryol'a çarptı. Ağır yaralanan Piryol, kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24