-TOPUN PEŞİNDEN ÖLÜME GİTTİ RİZE (A.A) - 01.10.2010 - Rize'de, yola kaçan topun peşinden koşan ilköğretim öğrencisi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İslampaşa Mahallesinde yol kenarında top oynayan ilköğretim 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Serdar Piryol, kaçan topun peşinden koşarak yola çıktı. Bu sırada, Çayeli ilçesinden kent merkezi yönüne giden Osman K. yönetimindeki 53 AS 324 plakalı otomobil Piryol'a çarptı. Ağır yaralanan Piryol, kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.