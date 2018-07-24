‘Topuklu efe' Çerçioğlu: CHP isteyenin istediği gibi davranacağı dingonun ahırı değil

Habertürk yaazrı Muharrem Sarıkaya, CHP başlayan değişim taleplerinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun "CHP isteyenin istediği gibi davranacağı Dingo’nun ahırı da değil… CHP’nin tüzüğü, parti programı var Genel Başkan dahil herkes buna uyar…” sözlerini köşesine taşıdı.

Çerçioğlu'nun Kendisine yakıştırılan, “Topuklu Efe” ismine uygun tonda devam ettiğini söylen Sarıkaya şu sözlerini aktardı:

“Kurultay tabii ki yapılır. Ama bunun zamanı bu zaman değil. Güneş vaktinde doğar, çiçek vaktinde açar. Kimsenin yerelde daha fazla söz sahibi olma iştahı olmamalı; çünkü 100 yıllık gelenek buna engel …”

"Bahçeli neden bu duruşu sergileme gereği duydu?"

İyi Parti'de yapılacak kurultayı da değerlendiren Sarıkaya, "Dönüşüm sancısının en ağır yaşandığı yer ise İYİ Parti… İYİ Parti’deki durum MHP’de de dikkatle takip ediliyor" dedi.

"MHP lideri Devlet Bahçeli, “Dağılsınlar bize gelsinler” diye yaklaşmıyor" diyen Sarıkaya, Tam tersine bu dönemde dağılmasına olumlu bakmıyor. Açıklamasında “Hanımefendi” diye tanımladığı Akşener’i İYİ Parti yöneticilerinin ikna edip geri döndürmelerine yönelik talebi de bunun yansıması…MHP yöneticileri, Bahçeli’nin, “Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır” cümlesinde samimi olduğunu belirtti. Peki, Bahçeli neden bu duruşu sergileme gereği duydu?" diye sordu.

Sarıkaya şöyle devam etti:

"Yanıtı, İYİ Parti’de dağılma olması halinde TBMM’de ortaya çıkacak durumla ilgili…

İYİ Parti’nin grup özelliğini kaybetmesi AK Parti’nin komisyonlarda daha yüksek ağırlığa ulaşması anlamına geliyor.

Hatta bazı milletvekillerinin AK Parti’ye geçmesi halinde 301 sorunu da kalmayacak.

TBMM’de denge-denetleme görevine talip MHP açısından farklı bir durum yaratacağı anlamına geliyor.

Siyasette olabilecekler, olanın önüne geçiyor…"