-Toptan ve Şahin'den "Balyoz" tepkisi TBMM (A.A) - 12.10.2011 - TBMM eski Başkanları Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin, ''Wikileaks'' belgelerinde yer alan ''Balyoz'' soruşturmasına ilişkin iddialara tepki gösterdi. Toptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Balyoz'' soruşturmasının, Nisan 2010'da bir gazetenin haberiyle başladığını belirterek, şunları söyledi: ''Ben 8 Ağustos 2009 tarihinde TBMM Başkanlığı görevini bıraktım. Ondan sonra dönemin ABD Büyükelçisi James Jeffrey ile hiç görüşmedim. Böyle bir şey olmadı. Ondan önce de Büyükelçi ile 20 Ocak 2009'da görüştüm. Klasik bir görüşmeydi. Görüşmenin zaten tutanakları Mecliste var. Benim yanımda Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi var, Dış İlişkiler Daire Başkanı var. Bu görüşmelerin tutanakları mevcut. Görüştüğümüz tarihte Balyoz soruşturması diye ortada bir şey yok ki Balyoz'dan bahsedelim. Hukukçu olarak da zaten böyle bir şeyi bir yabancıya söyler miyim?'' TBMM eski Başkanı Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de başkanlığı döneminde James Jeffrey ile 2 kez görüştüğünü belirterek, ''Görüşmemizin tutanaklarını Dışişleri Bakanlığı tutuyor. Tutanaklar bende'' dedi.