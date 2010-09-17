-TOPTAN ELEKTRİKTE İNDİRİM ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş.'nin 1 Ekim 2010 tarihi itibariyle uygulamaya başlayacağı toptan elektrik satış tarifesini onayladı. EPDK dün gerçekleştirdiği Kurul toplantısında TETAŞ'ın 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren 3 ay süreyle elektrik dağıtım şirketlerine uygulayacağı elektrik toptan satış fiyatını, TETAŞ'ın istediği yüzde 20,35 indirim çerçevesinde aynı şekilde onayladı. 21 elektrik dağıtım şirketinin uygulayacağı Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan elektrik perakende satış fiyatları, onaylanan TETAŞ, EÜAŞ ve PMUM maliyetlerini de dikkate alınarak önümüzdeki hafta yapılacak Kurul toplantısında değerlendirilecek.