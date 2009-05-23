Toptan: Akman RTÜK üyeliğinden istifa etmeli

TBMM Başkanı Köksal Toptan RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın görevinden istifasının yeterli olmayacağını belirterek, "RTÜK üyeliğinden de istifası gerekli" dedi.
Arınç: Zahid Akman'ın istifasını istedim
Toptan CNN TÜRK'te yayınlanan yedi/24 programında CNN TÜRK Haber Koordinatörü Yavuz Oğhan ile Kanal D Ankara Temsilcisi Erhan Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Akman RTÜK'ten ayrılmalı
İlk siz demiştiniz hakkında iddialar var Akman'ın istifası gerekir diye.
- Sayın Arınç'ın girişimini çok olumlu bulduğumu ifade etmeliyim. Böyle bir gelişme, hem RTÜK'ü hem parlamentomuzu hem de Sayın Zahid Akman'ı rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Burada şu tespitleri de yapmakta yarar var; Sayın Akman'ın Başkanlık görev süresi, 17 Temmuz'da bitiyor.
- Açıklaması ne kadar doğru bilmiyorum ama... Başkanlığa aday olmayacağını söylüyor. Ama üyeliği 2013 yılına kadar devam ediyor. Bilemiyorum tabii ama...Yani, RTÜK'te kendisini rahatlatır diye düşünüyorum, Sayın Akman'ın o görevden ayrılmasını...RTÜK'ü de rahatlatır, parlamentoyu da rahatlatır, kendisini de rahatlatır. Cenazede gerilim olabilirdi Türkan Saylan'ın cenaze törenine sizce hükümet kanadından kimsenin katılmamış olması doğru mu?
- Türkan Saylan hanımefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Benim bakanlığım döneminde o yine eğitimle ilgiliydi. Bana yer yer çok sert eleştiriler yöneltirdi. Ama bunlar benim Türkan Saylan'ın bir eğitim gönüllüsü olduğu gerçeğini inkar etmem anlamına gelmez. Genç kızlarımız için çok uğraştı. Onun sonuçlarını da büyük oranta aldı. Ben vefatından sonra bir mesaj yayınladım. Gerçekten yakışan bir cenaze töreniydi. Burada hükümetin ve devletin önemli organlarının temsil edilmemesi tartışıldı.
- Bu tür cenaze törenlerinde kontrol dışı grupların birtakım eylemleri olabiliyor. Bunları çok yaşadık. Rahmetli Saylan'ınki gibi cenzelerde olabiliyor. Onun yarattığı bir gerilim olabiliyor. DTP'lilerin ifade kriziTürk: Hukuka saygılıyız ama
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- Kapıdan falan kimse gözaltına alınmaz. Çok farklı 94'e oranla. Şimdi orada onların dokunulmazlıkları kaldırıldı ve mahkemeye götürüldüler. Burada savunmalarının alınması için bir girişim var. Kimse de pek okuyarak konuşmuyor, yazmıyor.
- Bana yönelik ağır eleştiriler var. İki tür eleştiri geliyor. Birinde 'TBMM Başkanı DTP'lileri korumuyor' deniliyor, diğerinde de 'DTP'lileri koruyor' deniliyor. Biz hukukun emrettiği yolda gidiyoruz.
- Şöyle bir hava estirilmek isteniyor: DTP'lilere karşı bir siyasi tavır var gibi. Ancak kesinikle böyle birşey yok.
- Mahkeme 4 DTP'li arkadaşa önceden tebligat yapmış gelin şu mahkemede savunmanızı yapın diye. Ve gitmemiş arkadaşlar. Bunun üzerine zorla getirilmeleri için yazı yazılmış ama o da yerine getirilmemiş. Şimdi burada ciddi bir hukuki tartışma var. Bu bir savunma, bir hak. Fakat şimdi bunu teorik olarak tartışmak lazım. Mahkeme Ahmet Türk'ü bulamamış!
- Sayın Ahmet Türk'ün durumu biraz daha farklı. Ona tebligat yapılamamış, gösterilen adreslerde bulunamamış.
- Çok spesifik olarak bir değerlendirme yapmak belki yanlış anlamalara neden olur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu, daha sonra hükümet tarafından da dile getirilen bir yumuşama süreci var. Belki bu süreç Türkiye'yi terör belasından kurtaracak. Ama bu tek yönlü olacak bir şey değil. Herkesin katkı yapması lazım. DTP'lilerin katkı yapması şart. Milletvekili arkadaşlarımın katkı yapması şart. 1994'teki manzara olmayacak
- Gerilim tırmanmamalı. Ama gördük ki tüm gayretlerimize rağmen bize de çok sert tepki koydular ki bunlarTBMM Başkanlığı'nın işi değil.
- Büyün görüşmelerden çıkardığım sonuç: Türkiye o manzarayı tekrar görmeyecek. Anayasa değişikliği gerekli
- Anayasa 1982'nin şartlarına uygun olabilir belki ama 2009'un şartlarına cevap vermiyor. Bu anayasanın eksikleri var, yanlışları var. Aslında yeni bir anayasa yapmak lazım. Aslında ben önerdim ancak kimse itibar etmedi. Burada birtakım güvensizlik işaretleri var.
- Laiklik ilkesi başta olmak üzere bazı maddelere zarar gelebilir gibi kaygılar var. Oraya bir kanun konur ve hatta denir ki ilk 4 madde korunmak üzere diye. O zaman bu güven bunalımı aşılır. O yüzden bunu kenara koyduk ama ayağımıza takılan hükümleri var 82 anayasasının. Her kesimin şikayetleri var anayasadan.
- Şimdi somut olarak öneriler gelirse, bu önerileri diğer partilere götürürüm. Bu Meclis bir değişiklik yapabilir.
- Bir müzakere zemini yaratmak lazım. Bu da ancak uzlaşma komisyonu ile olur. Gül'le ilgili 'Yargılanabilir' kararı
O süreçte rolünüz oldu mu?
- Bugün bir gazetemizin manşetinde var; İşte deniyor ki 'Gül'ü bu noktaya getiren Toptan, Erdoğan ve Şahin'dir' diye. Niye? Ben, buradan dokunulmazlık dosyasını Başbakanlığa gönderdim, Başbakanlık da Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Demek ki biz bunun müsebbibiyiz. Öyle değil. Milletvekilliği şu yahut bu nedenle,hangi nedenle olursa olsun biten bir kişinin bizdeki dosyası hemen, kendiliğindenBaşbakanlığa gönderilir. Sayın Abdullah Gül'ün de dosyasını biz, o şekilde Başbakanlığa göndermişiz. Orada 'dokunulmazlığı kalkmıştır, artık yargılayabilirsiniz' anlamına gelecek ne kelime var, ne cümle var. Bu süreçten öyle bir anlam nasıl çıkarılır, doğrusunu anlayabilmiş değilim. TBMM Başkanlığı'na yeniden aday olacak mısınız?
- Vakit geldiği zaman arkadaşlarla, parti yönetimiyle, -sonuçta ben AK Parti milletvekiliyim - Partinin lideriyle bu konuları konuşuruz. Sonuçta bu bir siyasi tercih, siyasi karardır. Öyle bir
paylaşma yapmadan benim bir şey söylemem çok şık bir hareket olmaz.