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Toprakta biriken metan gazı, tarlada yangına neden oldu

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN'da bir tarlada anız yangını çıktığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, tarladaki kuru otların kendi kendine yanarak, alev aldığını görünce şaşkınlık yaşadı

31 Ekim 2017 14:36

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'da bir tarlada anız yangını çıktığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, tarladaki kuru otların kendi kendine yanarak, alev aldığını görünce şaşkınlık yaşadı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının, toprakta biriken metan gazından çıktığı belirlendi.
Van Büyükşehir Belediyesi\'nin itfaiye ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Köprüler Mahallesi\'ndeki bir tarlada, anız yangını çıktığı ihbarı üzerine harakete geçti. Olay yerine gelen ekipler, yol üzerindeki tarlanın kendi kendine yanarak, alev aldığını tespit etti. Van Büyükşehir Belediyesi ile Gürpınar, Gevaş ve Edremit belediyelerinden gelen 5 ekip ve 24 pernosel, alevlere anında müdahale etti. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kontrol altına alınan yangının çıktığı bölgede, topraktan numune aldı. Yapılan inceleme sonucu yangının çıkış nedeninin, toprakta biriken metan gazı olduğu belirlendi. Yangınla ilgili rapor hazırlayan ekipler, korkulacak bir durum olmadığını ve herhangi bir kimyasal madde tespitinin yapılmadığını belirtti. Bunun üzerine rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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