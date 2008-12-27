Toprak'a Milli Gazete'den destek

'Baskı var' dedi, baskı başladı

Prof. Dr. Binnaz Toprak'ın İslami kesim tarafından eleştirilen ve 'mahalle baskısına' vurgu yaptığı araştırmasına, Mine Alpay Gün, 'Hemen itiraz ediyoruz ama Binnaz Toprak fazla da haksız değil' diyerek destek verdi.Milli Gazete yazarı Mine Alpay Gün, İslami basın tarafından sıkça eleştirilen "Türkiye'de Farklı Olmak-Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler" araştırmasına, "Hemen itiraz ediyoruz ama Binnaz Toprak fazla da haksız değil" diyerek destek verdi.Mine Alpay Gün dünkü köşe yazısında, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Binnaz Toprak'ın sorumluluğunda yürütülen, Açık Toplum Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi'nin desteğiyle hazırlanan, "Türkiye'de Farklı Olmak-Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler" adlı araştırmasını konu alan bir yazı yazdı.Gün, "Araştırmanın mahallelisi" başlıklı yazısına, "Hemen itiraz ediyoruz ama Binnaz Toprak fazla da haksız değil. Bu iş Müslümanlıktan kaynaklanmayan yerel bir lümpenlikte o kadar alakalı ki. İstanbul'un göbeğinde bile turist kadınları fahişe sanan bir görüş, erkek dünyasında o kadar egemen ki" diye başladı.Gün yazısında, "Araştırmadan, bu iktidar döneminde muhafazakârların şımarıklığın boyutlarını artırdığı sonucu çıkmakta, ne ki Binnaz Hanım da bilmekte ki annelerimiz zamanındaki zarafetten eser yok.İktidar döneminde kabalıkta bir artış oldu mu, neden olmasın; her iktidarın kamplaşmaları insanlardan birbirlerine olan nezaketi o kadar uzaklaştırdı ki...Kuru oduna hakaret olacak ama bunlar açığa da kapalıya da kaba olacak kadar kibarlık ve incelikten o kadar uzaklar ki. Eğri odunları bile dergâhtan uzak tutan Yunus kim, onlar kim" dedi