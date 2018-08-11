Toprak yığınına çarpan kamyonun şoförü öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde yol kenarındaki toprak yığınına çarpan kamyonun şoförü Mustafa Teker, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Çamurhamamı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş\'ten Salihli yönüne giden Mustafa Teker yönetimindeki damacana su yüklü 35 Y 0265 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada, kamyonda sıkışan sürücü, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, Mustafa Teker\'i sıkıştığı yerden çıkardı. Mustafa Teker, ambulansla özel bir hastaneyle kaldırıldı. Teker, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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