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Spor

TOPRAK VE CUROĞLU METRİS'İ ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) 

18 Temmuz 2011 18:50

-TOPRAK VE CUROĞLU METRİS'İ ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yardımcısı Erdoğan Toprak, futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş'in suçsuz olduklarına inandığını belirterek, ''Arkadaşlarımız kendilerinden çok emin, 'Suçsuzuz' diyorlar'' dedi.  Beşiktaş Kulübü Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ile Genel Sekreter Fahrettin Curoğlu, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklanan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş'i ziyaret etti.  Erdoğan Toprak, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın şike yapmaya veya benzeri şeylere ihtiyacı olan bir kulüp olmadığını belirtti. ''Gecikmiş adalet adalet değildir'' diyen Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:  ''Dileriz bu işlerin bir an evvel hazırlık safhası biter. Hazırlık safhası bittikten sonra arkadaşlarımız tekrar görevlerine dönerler. Üzücü bir olay. Ancak arkadaşlarımız kendilerinden çok emin. Bu konuyla ilgili kendileriyle sohbet etme imkanı buldum. Kendilerinin bu konuyla ilgili hep 'Biz suçsuzuz' diyorlar. Biz de suçsuz olduklarına inanıyoruz.'' Fahrettin Curoğlu da tutuklanma kararlarına ilişkin itirazlarının olacağını kaydederek, ''Biz Tayfur Havutçu kardeşimizin suçsuz olduğuna inanıyoruz. Takımın şu an moral motivasyonu çok iyi değil. Böyle bir şeyi yaşayan bir takımın futbolcularının morallerinin iyi olması beklenemez'' dedi.  Serdar Adalı ve Tayfur Havutçu'nun moral durumunun sorulması üzerine ise Curoğlu, ''Benden iyiler... Süleyman Seba'nın gelmesinin de katkısı oldu mutlaka'' şeklinde konuştu.

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