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Toprak öğütme değirmeninde çarkların arasında kalıp, öldü

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 38 yaşındaki Cevdet Aydemir, çalıştığı kiremit fabrikasında temizlemek için girdiği toprak öğütme değirmeninde, çarkların arasında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi

15 Kasım 2017 02:20

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, 38 yaşındaki Cevdet Aydemir, çalıştığı kiremit fabrikasında temizlemek için girdiği toprak öğütme değirmeninde, çarkların arasında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi.
Olay, daha önce merkeze bağlı belde olan Çukurhisar Mahallesi\'ndeki bir kiremit fabrikasında meydana geldi. Cevdet Aydemir, işyerinde elektrikler kesilince, temizlemek için toprak öğütme değirmenine girdi. Aydemir, temizlik yaparken elektrikler gelince değirmen çalışmaya başladı. Aydemir, çarkların arasında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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