Toprak Malikânesi'ni Nazarbayev almış

Halis Toprak’ın Londra’daki malikanesini 94 milyon dolara satın alan Kazakistanlı iş kadını Huriye Peramam’ın paravan alıcı olduğu; binanın asıl sahibinin Kazak lideri olduğu ileri sürüldü. Kazakistan’ın eski KGB şefi Alnur Musayev’in iddiasına göre Kazakistan lideri Nazarbayev, petrol ve gazdan yaptığı serveti gizlice bu malikaneye yatırdı.



İngiltere'nin başkenti Londra’da "Milyarderler Sokağı" olarak bilinen The Bishop’s Avenue’de 6 ay önce 94 milyon dolar rekor fiyata satılan Halis Toprak’ın malikanesini, aracılar vasıtasıyla Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in gizlice aldığı ortaya çıktı. İddiayı, koruma şefiyken Nazarbayev’e suikast planları yaptığı suçlamaları üzerine kovularak sürgüne gönderilen Kazakistan eski istihbarat servisi şefi Alnur Musayev ortaya attı.



Geçen Mayıs ayında malikaneyi Huriye Peramam adlı Kazakistanlı bir milyarderin satın aldığı açıklanmış ve bu şahsın rekor fiyatı makul bulduğu da belirtilmişti. Meğer Peramam, evi Nazarbayev adına satın almış.



Kazakistan istihbarat servisi eski şefi Alnur Musayev, Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada Toprak malikanesini Nazarbayev’in gizlice aldığını iddia etti. Musayev, malikaneyi satın alan Huriye Peramam adlı kadın ve oğlu Hüseyin Gandehari’nin sahibi oldukları emlak şirketinin Nazarbayev’in paravanı olduğunu öne sürdü. Hüseyin Gandehari ise bu iddiayı yalanladı.



Gandehari, "Nazarbayev ailesini yakından tanıyoruz ancak onlarla böyle bir iş ilişkisine girmedik. Kendileriyle bir zamanlar hayır işleri konusunda işbirliğimiz olmuştur" dedi. Merkezi Londra’da bulunan "Ghandehari/Peramams" emlak şirketinin İngiltere ve dünyanın çeşitli ülkelerinde emlak alım satımından 1 milyar sterlin servet yaptığı öne sürülüyor. Ancak "Toprak Mansion"u İngilitere rekoruna satın aldıklarında, bu firmanın adını hiç duymamış olan iş çevreleri şaşkınlığa uğramıştı.



Musayev, Nazarbayev’in bu evi kişisel servetini yurtdışına yatırım yapma planlarının bir parçası olarak aldığını söyledi. Eski Sovyet istihbarat servisi KGB’nin Kazakistan’daki uzantısının başkanı olan Musayev, "Kazak devlet başkanı, kişisel servetini ülkesinde zengin olarak bulunan petrol ve gazdan yaptı. Bu ülkede İngiltere’de gayrımenkule yatırım yapma eğilimi ağır basıyor" dedi.



Milyarderler sokağında



Toprak Mansion, Brunei Sultanı, Suudi Kraliyet Ailesi ve çelik imparatoru Lakshmi Mittal’ın da evlerinin bulunduğu sokakta yer alıyor. TMSF’nin el koyduğu Toprakbank’ın eski sahibi Halis Toprak’ın 1997’de inşaata başlayıp dekorasyonunu 1998 yılında bitirdiği malikanenin hemen yanındaki Palladio konağı ondan iki hafta önce 68 milyon dolara satılmıştı. (Hürriyet)