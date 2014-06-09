Toprak kortun kralı Nadal yine kazandı



Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde şampiyon dünya 1 numarası Rafael Nadal oldu.

İspanyol raket turnuvanın son gününde ezeli rakibi Novak Djokovic'i bu kez 3,5 saat süren 4 set sonunda 3-6, 7-5, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek Fransa Açık'ta bir kez daha zafere ulaştı.

Rafael Nadal bu galibiyetle Roland Garros'un toprak zemininden üst üste beşinci kez zaferle ayrılan ilk tenisçi olarak bir rekor kırdı.

Fransa Açık'ta toplamda 9'uncu şampiyonluğuna ulaşan başarılı raket karşılaşma sonrası “bu benim için son derece duygusal bir an. Bugün son gücüme kadar mücadele etmem gerekti. Novak da şampiyonluğu haketti. Bir gün o da burada kazanacaktır” diye konuştu.

28 yaşındaki solak tenisçi bu şampiyonlukla Djokovic'in önünde dünya sıralamasının 1 numarasındaki yerini korurken toplamdaki Grand Slam turnuvası şampiyonluğunu 14'e çıkararak ABD'li Pete Sampras'ı yakaladı. Nadal böylece 17 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduran İsviçreli Roger Federer'e biraz daha yaklaştı.

67'nci maçında 66'ncı galibiyet

Finaldeki zaferiyle 1,65 milyon euro para ödülünün de sahibi olan Nadal, Fransa Açık'ta oynadığı 67'nci maçında 66'ncı galibiyetini elde etti. Nadal Paris'teki tek mağlubiyetini 2009'daki ikinci tur mücadelesinde Robin Söderling'e kaybetmişti.

Nadal dünyanın en önemli toprak kort turnuvasını 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 ve 2013'ten sonra 2014'te de kazanarak toplam şampiyonluk sayısını 9'a yükseltti. Bir Grand Slam turnuvasını bu kadar çok kazanan başka erkek tenisçi yok.

Alman tenisinin efsane ismi Boris Becker'in çalıştırdığı Novak Djokovic ise Nadal karşısında aldığı mağlubiyetle Fransa Açık'ta ilk şampiyonluğunu kazanma fırsatını bir kez daha kullanamadı. Sırp raket 2012'deki ilk finalinde yine Novak'a kaybetmişti. Djokovic maç sonrası “Bana Rafael'i kutlamak düşer. O gerçekten çok büyük bir oyuncu” diye konuştu.