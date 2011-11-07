-Toprak kaymasında ölü sayısı 37'ye yükseldi BOGOTA (A.A) - 07.11.2011 - Kolombiya'nın kuzeydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Hükümete bağlı Afet Önleme Dairesi, Cumartesi günü Caldas eyaletindeki Manizelas kentinde meydana gelen felakette 16 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 20 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Çok sayıda evin göçük altında kaldığı bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Manizelas kentini ziyaret ederek felakette yakınlarını yitirenlere başsağlığı diledi. Son yılların en yoğun yağışlarına sahne olan Kolombiya'da daha önce de 70 kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi sellerden etkilenmişti.